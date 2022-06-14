На городской Доске Почета — главный редактор «Севастопольской газеты»

По ежегодной традиции в День основания Севастополя — 14 июня обновили городскую Доску Почета.

По ежегодной традиции в День основания Севастополя — 14 июня обновили городскую Доску Почета.

Торжественная церемония прошла на пл.Нахимова. На Доску Почета согласно губернаторскому указу занесены 16 человек персонально и восемь трудовых коллективов севастопольских предприятий, с формулировкой, что они «внесли значительный вклад в формирование и развитие экономической, социальной и культурной сфер Севастополя».

Виновников торжества с Днем города поздравил глава города.

— Это люди, которые живут и работают в городе здесь и сейчас, создают его славу, доблесть, гордость, составляют его потрясающий характер, которые каждый день своим трудом приумножают славу города-героя, — сказал Михаил Развожаев.

Первым свидетельство о занесении на Доску Почета вручили спортсмену «Центра адаптивного спора», севастопольскому пловцу, победителю и призеру паралимпийских игр Андрею Граничке,

Вслед за ними свидетельства получили сотрудники городских предприятий, педагог-организатор, учитель русского языка и литературы, врач-бактериолог Севастопольского противотуберкулезного диспансера, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, полковник полиции, главный инженер строительной компании «СУ-82», председатель профсоюза работников жизнеобеспечения, начальник службы охраны труда и пожарной безопасности «Севастопольского морского порта», сотрудник «Севастопольского винодельческого завода», работник предприятия «Горсвет», предприниматель, директор Центра «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», руководитель народного вокального коллектива ветеранов флота «Морская душа» и др.

В числе награжденных — трудовые коллективы Ленинского муниципалитета, «Севастопольского архитектурно-строительного техникума», ГУПС «Севтеплоэнерго», «Городская инфекционная больница», Севастопольский театр юного зрителя, ООО «Каркас-строй», «МАКС КРИСТМАС» и «Голден Фиш».

Среди награжденных — главный редактор еженедельника «Севастопольская газета» Ирина Клочкова.

Высокой награды руководитель нашей газеты удостоена также в связи с 30-летием издания, первый номер которого вышел в свет именно в день рождения города 30 лет назад.

Ордена, медали, звания и премии

Вслед за этой церемонией состоялась еще одна — вручение наград, посвященных празднованию Дня основания города.

Орден Пирогова вручили главному врачу «Центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Татьяне Стульбе, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен руководитель Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Василий Зубенко, медалью «Луки Крымского» наградили старшего фельдшера подстанции скорой медицинской помощи №8 ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины и катастроф» Александра Бажана.

Самые достойные также получили из рук главы города почетные грамоты Совета Федерации РФ, благодарности Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, медали «За взаимодействие Федеральной службы охраны Российской Федерации».

Наградой медикам стала «Медаль имени Даши Севастопольской», артистам — присуждение почетного звания «Заслуженный артист города Севастополя», работникам культуры — почетное звание «Заслуженный работник культуры города Севастополя».

Кроме того, шестеро севастопольцев стали обладателями премии в области культуры (главный дирижер Государственного симфонического оркестра Владимир Ким), здравоохранения (Заместитель главного врача Первой горбольницы Владимир Кузнецов), физической культуры (спортсменка «Центра адаптивного спорта «Инваспорт» Ольга Долгова), общественной деятельности (председатель общественной организации « Севастопольское общество русской культуры» Елена Волкова), образования (заведующая детским садом №127 Ирина Майорова), журналистики (главный редактор «Севастопольской газеты» Ирина Клочкова).

Двум творческим трудовым коллективам вручены почетные грамоты правительства Севастополя, пятерым деятелям культуры — благодарности правительства Севастополя.

Благодарственные письма губернатора Севастополя также вручены пятерым сотрудникам Севастопольского театра юного зрителя.