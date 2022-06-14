Московские деньги снова перераспределили

В текущем году департамент городского хозяйства получил на нужды строительства, выполнение проектной документации, проведение госэкспертиз более полмиллиарда московских денег.

В текущем году департамент городского хозяйства получил на нужды строительства, выполнение проектной документации, проведение госэкспертиз более полмиллиарда московских денег.

Июньским приказом департамента городского хозяйства внесены изменения в декабрьский приказ о распределении средств из бюджета столицы бюджету Севастополя на капитальной ремонт, реконструкцию, реставрацию и благоустройство парков,скверов, набережных, пляжей, общественных пространств и улиц Севастополя в 2022 году. Теперь деньги перераспределили следующим образом.

На строительно-монтажные работы по реконструкции объекта культурного наследия «Обелиск городу-герою Севастополю» (Штык и парус) выделяют 0,55 млрд рублей.

На проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту территории, прилегающей к памятнику Герою Советского Союза П.Д.Осипенко в селе Осипенко — 600 тысяч рублей. На проектные работы по благоустройству территории в районе мыса Хрустальный — 55 млн. Благоустройство пр.Нахимова, ул.Ленина и пл.Нахимова — 10 млн рублей с учетом средств 2021 года и сроком завершения в текущем году.

Кроме того по 600 тысяч рублей получат на разработку проектной документации на благоустройство территории парка в Андреевке, сквера в Терновке и в Инкермане; общественного пространства в районе дома №64-А по ул.Севастопольская в Верхнесадовом.

На проведение госэкспертизы проектной документации в части проверки сметной стоимости объекта на реставрацию скверов 1-го бастиона — 100 тысяч руб, 2-го бастиона — 210 тысяч, 5-го Бастиона — 350 тысяч, Таврической лестницы — 370 тысяч; на благоустройство хоры Херсонеса №1 — 180 тысяч, №2 — 250 тысяч, №3 — 240 тысяч, набережной пляжа «Учкуевка» — 300 тысяч, территории парка Прибрежного в Андреевке — 200 тысяч, сквера в Терновке — 200 тысяч, сквера в Инкермане — 200 тысяч, общественного пространства в Верхнесадовом — 200 тысяч.

Уже выделяли

Напомним, что проект реставрации «Обелиска городу-герою Севастополю» на мысе Хрустальный был готов еще в начале 2019 года. На выполнение работ отводилось восемь месяцев, то есть обновленный обелиск город должен был получить к 2020 году.

В феврале 2020 года в правительстве Севастополя объявили, что на ремонт монумента запланировано 255 млн рублей. Но в августе деньги, выделенные правительством Москвы, были переброшены на ремонт скверов на пр.Октябрьской революции.

В 2021 году из денег Москвы на реконструкцию Штыка и паруса было выделено 276,84 млн рублей.

В 2020 году на выполнение проектных работ по благоустройству пляжей «Песочный» планировали выделить 0,45 миллиона рублей, «Яшмовый» — 1,5, «Альбатрос» — 3,6, «Орловка-1» — 2,5; набережных «Любимовка» — 6,5 миллиона рублей, «Омега» — 3,6, «Учкуевка» — 3,6; сквера на пл. 50-летия СССР — 4 миллиона рублей.

На благоустройство хоры Херсонеса участков №1, №2 и №3 обещали 12 миллионов, по четыре миллиона рублей на каждую «хору». Также 13 миллионов были выделены на подготовку реставрационных проектов благоустройства исторических скверов 1-го, 2-го, 3-го и 5-го бастионов.

Кроме того, в прошлом году на благоустройство набережной на пляже «Учкуевка» запланировали — 400 млн, в «Омеге» — 291,50 млн; ул.Ленина – пр.Нахимова — 497 млн; территории парка «Патриот» по ул.Планерная — 55 млн; реставрацию «Таврической лестницы» — 15 млн; капитальный ремонт сквера в Любимовке — 76 млн рублей.