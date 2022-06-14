Лучшим актером на фестивале губернских театров стал Игорь Цветков

Актер Севастопольского театра юного зрителя Игорь Цветков стал победителем IV Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» в номинации «Лучшая мужская роль».

Столь высокую оценку И.Цветков получил за исполнение роли майора Ковалёва в спектакле СевТЮЗа «Нос» в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Яны Туминой.

Как сообщили в театре, фестиваль проходил со 2 по 12 июня в Москве и Подмосковье. В программу вошли спектакли театров из Москвы, Твери, Иванова, Стерлитамака, Екатеринбурга, Новокуйбышевска и Севастополя.

Трагическую буффонаду «Нос» Севастопольский ТЮЗа зрителям и профессиональному сообществу представил 11 июня.

- К спектаклю был очень большой интерес. В зрительном зале было много наших коллег: театральных деятелей, представителей других театров, а также артистов и режиссеров. Судя по общей атмосфере, нашу постановку ждали, - рассказал директор СевТЮЗа Андрей Маймусов.

Оценивали актерское мастерство на фестивале настоящие профессионалы в сфере театрального искусства: театроведы, театральные критики, арт-менеджеры, историки театра, театральные журналисты.

Победителей фестиваля объявил 12 июня на сцене Московского Губернского театра художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков. Он же огласил имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль».

- Для меня было волнительно услышать свою фамилию и бежать на сцену за наградой. Ничего этого не случилось бы без режиссера Яны Туминой и руководства театра. Благодарю всех экспертов за такую высокую оценку моего мастерства, - поделился эмоциями Игорь Цветков после вручения награды, держа в руках диплом, сувенирную тарелку и небольшой бюст Константина Станиславского.

Интересно, что для СевТЮЗа актерская награда в спектакле «Нос» - первая. В апреле этого года СевТЮЗ представил спектакль «Нос» в Санкт-Петербурге на XIX Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин».

Там работа Дмитрия Максимачёва была признана "Лучшей работой композитора». Кроме того, в номинации «Лучшая работа художника по свету» в качестве победителя был награжден Василий Ковалев.