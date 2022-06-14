Джазовые вторники в «Зеленой пирамиде» продолжаются

В любимой многими горожанами галерее современного искусства «Зеленая пирамида» вечера джазовой музыки начались на прошлой неделе и будут проходить каждый вторник.

В любимой многими горожанами галерее современного искусства «Зеленая пирамида» вечера джазовой музыки начались на прошлой неделе и будут проходить каждый вторник.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил один из их организаторов, севастопольский музыкант Виктор Никулин.

Для начала он рассказал, что нынешнее положение дел в галерее «Зеленая пирамида» иначе, как печальным, не назовешь. Часть территории попала в зону застройки Нового Херсонеса: на месте всеми любимой зеленой поляны теперь вырыт котлован и стоит забор.

В.Никулин говорит об этом с грустью и сожалением, заодно вспоминая, что вокруг этой поляны росла бамбуковая роща и даже деревья сакуры — всю эту экзотическую зелень ушедшие недавно из жизни хозяева галереи Наталья и Леонид Шуваловы растили многие годы.

— Все это сегодня уничтожено. За злополучным забором ничего не происходит. Работы приостановлены в связи с тем, что сын Натальи и Леонида Владимир Шувалов, он же нынешний владелец участка, не оставляет надежды отстоять свои права законным способом, — рассказал В.Никулин.

По словам музыканта, для проведения джазовых вечеров осталась разве что небольшая площадка перед домом. С нее джазовые вечера и начинались. На этом пятачке приходится проводить вечера и сейчас. В первый вечер собралось много людей, но места хватило всем.

Джазовые вечера в этом году стартовали 7 июня, но буквально за 10 минут до начала концерта неожиданно произошло отключение электроэнергии, которой нет до сих пор.

В первый вечер вопрос удалось как-то решить, а после хозяин подключил генератор.

— Ничего не поделаешь. Если свет не включат, будем работать с генератором, — пожал плечами В.Никулин, добавив, что фактически это единственная площадка, где в нашем городе постоянно звучал джаз, и отказываться от нее было бы неверно.

Музыканты также не оставляют надежд на проведение традиционного джазового фестиваля. В прошлом году фестиваль из-за пандемии провели в августе, и теперь джазисты со всего Крыма интересуются, состоится ли он этим летом.

Сейчас в вечерах джаза участвует все тот же состав музыкантов — от пяти до семи человек .

— Будем держаться до последнего, деваться нам некуда! — заключил В.Никулин.

Хорошая новость — в этом году вход на джазовые вечера бесплатный. К слову, именно сегодня в «Зеленой пирамиде» — джазовый вторник, начало в 19.00.