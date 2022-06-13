За фотографии с обезьянкой завели уголовное дело

Следственный комитет расследует факты незаконного оказания услуг по фотографированию людей с дикими животными в туристических местах Большой Ялты.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что с апреля 2021 года по июнь 2022 года в туристических местах Большой Ялты (на набережной города, смотровой площадки «Ласточкино гнездо», у водопада Учан-Су, на плато горы Ай-Петри, а также в Воронцовском парке) оказывались платные услуги по фотографированию граждан с дикими животными при отсутствии безопасных условий для людей. Нарушения законодательства были выявлены в рамках прокурорской проверки. Животные — девять обезьян, шесть шиншилл, четвре совы, попугай Ара, осел и лемур — изъяты и помещены в зоопарк.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причастный к нему круг лиц. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Ялты, в рамках которого будет дана оценка фактам жестокого обращения с животными.