В Севастополе — первые стобалльники

Три севастопольские выпускницы набрали 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве города.

Три севастопольские выпускницы набрали 100 баллов по ЕГЭ. Об этом сообщили в правительстве города.

Речь идет о максимальных баллах, полученных по итогам первых экзаменов основного этапа ЕГЭ-2022.

Наивысшую оценку по литературе получили выпускница Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина Мария Андросова и выпускница Севастопольской гимназии №7 имени В.И.Великого Ева Романишева.

Еще один наивысший балл по химии получила выпускница Севастопольской гимназии №1 имени А.С.Пушкина Валерия Фитисова.

Результаты по ЕГЭ по русскому языку станут известны 17 июня.