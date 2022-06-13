В Москве открыли памятник Даше Севастопольской

В клиническом госпитале им.Вишневского открыли памятник медсестре времен Крымской войны Даше Севастопольской, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В преддверии праздника Дня России в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военном клиническом госпитале им.Вишневского состоялось торжественное открытие памятника героине защиты Севастополя в Крымской войне медицинской сестре Даше Севастопольской. Двухметровый бронзовый монумент посвящен первой фронтовой сестре милосердия», — говорится в сообщении.

Во время обороны Севастополя в ходе Крымской войны (1853–1856 годы) Дарья Михайлова, в числе первых среди севастопольских патриоток — жен, сестер, дочерей участников обороны — оказывала помощь раненым и больным защитникам Севастополя. На свои средства она оборудовала первый походный перевязочный пункт. Не зная ее фамилии, долгое время ее называли Дашей Севастопольской.