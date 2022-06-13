В бухте Капсель построят флот из песка

Под Судаком в бухте Капсель пройдет фестиваль песчаных фигур, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. На фестивале «Таврида.АРТ» будут воздвигнуты скульптуры из песка, олицетворяющие победы, великие свершения и флотилию первого российского императора.

Под Судаком в бухте Капсель пройдет фестиваль песчаных фигур, посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. На фестивале «Таврида.АРТ» будут воздвигнуты скульптуры из песка, олицетворяющие победы, великие свершения и флотилию первого российского императора.

Проект организован совместно с Российским военно-историческим обществом, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Десять профессиональных скульпторов мирового уровня — многократные чемпионы мира, призеры международных конкурсов и фестивалей по песчаной, ледовой, снежной скульптуре в России и за рубежом, рекордсмены Книги рекордов Гиннесса — построят к фестивалю «Таврида.АРТ» 10 песчаных фигур. На их создание уйдет около двух недель и тысячи кубометров песка. Специальные формы-опалубки для инсталляций изготовят в Москве и Санкт-Петербурге, а после перевезут на площадку фестиваля в Крым.

Фестиваль пройдет с 15 по 19 августа.