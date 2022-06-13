Снимай, как видишь сам

Выставка пейзажей «Прикосновение» севастопольского фотографа Александра Гущина открылась 11 июня в фойе театра им.А.В.Луначарского. В экспозиции представлено 36 фотографических работ, созданных за последние три года.

Выставка пейзажей «Прикосновение» севастопольского фотографа Александра Гущина открылась 11 июня в фойе театра им.А.В.Луначарского. В экспозиции представлено 36 фотографических работ, созданных за последние три года.

На фотографиях — пейзажи Крыма, самые достопримечательные и неповторимые места полуострова. Они узнаваемы и в то же время неизвестны. Автор открывает их зрителю с неожиданных ракурсов, когда свет вспахивает пространство и обнажает тайные смыслы и красоту древней земли. Каждая работа А.Гущина — это бриллиант, грани которого доведены мастером до совершенства.

— В основном я снимаю Крым. Конечно, использую фильтры и все, что можно для того, чтобы сделать кадр фотографией — рассказал фотохудожник.

Среди пейзажей много снимков, сделанных ночью с длинной выдержкой и подсветкой. «Художник видит пейзаж и может нарисовать то, что ему нравится. То, что не нравится — он не рисует. У фотографа такой возможности нет. Нажал кнопку, все что попало в кадр, то и получилось. Если же ночью снимать с подсветкой, то что-то можно осветить, а что-то оставить в темноте. Оставить то, что автор считает главным», — поделился тайнами творчества А.Гущин.

Поиск пейзажного кадра — это поиск визуального удовлетворения, когда в одном кадре должны слиться красивая фактура, идеальное равновесие и свет, цветовая привлекательность и даже личное настроение.

За день он может сделать две-три сотни снимков, но только три-четыре из них будут удачными. Критерии отбора очень жесткие — лучше меньше, да лучше.

Снять кадр для А.Гущина — только половина дела. Не менее творческий процесс — сделать из кадра фотографию, воспроизвести на плоскости объем, воздушность, атмосферу увиденного пейзажа.

— Я считаю Александра Гущина лучшим фотографом современности. Потому что так как он, никто не снимает, никто так не видит. Это совершенно особый пейзаж. У него должны учиться те, кто мечтает стать фотографом, — так отозвался о коллеге фотограф Андрей Гусаченко и раскрыл секрет мастерства: он в трудолюбии, неравнодушии и колоссальном опыте. — Саша долго и много работает над каждым изображением, местом и очень правильно подготавливает кадр к печати».

Мастер снимает легендарным аппаратом Canon 5D Mark II, который фотографы называют «второй пятак».

— Я делаю фотографию для себя. Если делаешь для кого-то, ты под кого-то подстраиваешься. Это будет не твое, но когда ты делаешь для себя — ты совершенно свободен, — уверен А.Гущин.

Он поделился с «Севастопольской газетой» и всеми, кто увлечен фотографией, двумя истинами, которые осознал за долгие полвека жизни с камерой. Нельзя снять кадр, который понравится всем. Это бессмысленно и это надо принять спокойно. Ждать, что все скажут: «это хорошо» — неправильно. Нельзя снять так, как снимает кто-то. Можно сделать только так, как видишь и понимаешь сам. Эти две истины для молодых фотографов должны стать непреложными, считает мастер.

Александр Гущин родился в 1952 году в Севастополе. По образованию инженер-электрик. Член НСФХУ, художник Международной федерации фотографического искусства (Аrtiste FIAP), заслуженный художник FIAP (Еxcellence FIAP). Фотографов, обладающих такими званиями в Крыму и России, — единицы. FIAP — Международная федерация фотографического искусства, основана Dr. Van De Wijer. Учредительный конгресс FIAP проходил в Берне (Швейцария) в 1950 году.