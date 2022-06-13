Почти половина жителей Севастополя — больные люди

Рост уровня заболеваемости в 2021 году по сравнению с годом ранее составил 41,6%. Такие данные приведены в докладе о состоянии здоровья населения Севастополя директора соответствующего департамента Виталия Денисова.

Рост уровня заболеваемости в 2021 году по сравнению с годом ранее составил 41,6%. Такие данные приведены в докладе о состоянии здоровья населения Севастополя директора соответствующего департамента Виталия Денисова.

В целом по Севастополю в 2021 году был зарегистрирован 329 281 случай впервые выявленных заболеваний. Всего по состоянию на 1 января текущего года на диспансерном учете состоит 214 821 человек, а проживало в городе на эту дату 522 057 человек.

В прошлом году было зарегистрировано 8 152 случая впервые выявленных заболеваний системы кровообращения. Всего на диспансерном учете по данному профилю заболеваний состоит 83 316 человек, из них 1 188 детей, 15 652 — трудоспособных.

Впервые выявленных злокачественных новообразований (ЗНО) зарегистрировано 2 071 случай. На диспансерном учете по ЗНО стоит 12 122 человек, из них 80 детей, 3 346 — лиц трудоспособного возраста.

Зарегистрировано 158 703 случая заболеваний системы органов дыхания. Всего на диспансерном учете состоит 9 987 таких больных.

Вновь выявленных заболеваний системы органов пищеварения — 7 931 случай. Таких больных в Севастополе на диспансерном учете 14 858 человек.

Кроме того, зафиксировано 155 случаев заболеваний туберкулезом. Всего на диспансерном учете состоит 322 человека с активной и 740 пациентов с неактивной формой этого заболевания.