Пиротехники МЧС продолжают работы в бухте Гильзовая

В Севастополе продолжаются работы по очистке бухты в районе Фиолента от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В Севастополе продолжаются работы по очистке бухты в районе Фиолента от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

10 июня сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России подняли с морского дна 688 взрывоопасных предметов. В их числе артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели как немецкого, так и советского производства.

Название «Гильзовая» бухте, которая находится в 3,5 км на юго-восток от Голубой бухты, дала народная молва из-за большого скопления тут боеприпасов. В годы Великой отечественной в ее акватории и на берегу велись ожесточенные бои. Комплексные мероприятия по обезвреживанию грозного наследия начались в 2021 году. Тогда за летне-осенний период было уничтожено более 2,2 тысяч взрывоопасных предметов. В 2022 году работы начали 16 мая.

«В прошлом году специалисты Главного управления МЧС России работали здесь с представителями Центроспаса. Сейчас действуем совместно с Южным региональным поисково-спасательным отрядом. На данном этапе обследовано более трех тысяч квадратных метров дна», — рассказал полковник внутренней службы Виктор Стрелков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Севастополю.

Мероприятия провели с соблюдением необходимых мер безопасности. Чтобы исключить возможность нахождения в зоне предполагаемой угрозы посторонних лиц, территория побережья была оцеплена полицией. Мониторинг обстановки с воздуха сотрудники МЧС России вели при помощи беспилотных летательных аппаратов. Весь арсенал находок был погружен на борт спецавтомобиля, транспортирован на полигон чрезвычайного ведомства и уничтожен путём контролируемого подрыва.

Операция прошла в штатном режиме. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено. Всего в работах от МЧС России участвовали 14 человек личного состава, пять единиц сухопутной техники, одно плавсредство, два беспилотных летательных аппарата, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.