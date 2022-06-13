На Большой Севастопольской тропе оборудуют 25 стоянок для ночевки

Стоянки, где туристы смогут остановиться на ночлег во время похода по самому знаменитому маршруту вокруг Севастополя, оборудуют в 2022–2024 годах, всего появится до 25 турстоянок, сообщили ТАСС в правительстве города.

Стоянки, где туристы смогут остановиться на ночлег во время похода по самому знаменитому маршруту вокруг Севастополя, оборудуют в 2022–2024 годах, всего появится до 25 турстоянок, сообщили ТАСС в правительстве города.

«Большая Севастопольская тропа включает ряд турмаршрутов — пешие, веломаршруты, участки виа феррата (оборудованные скальные участки — прим. ТАСС). Проект запущен в 2017 году, зарекомендовал себя как успешный и интересный маршрут активного туризма. В течение сезона на Большой Севастопольской тропе запланировано открытие джип- и мотомаршрутов, нескольких туристских стоянок. В 2022–2024 годах будет создано до 25 туристских стоянок на маршруте», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Также в правительстве отметили, что, комбинируя разные элементы маршрута, можно продумать путешествие для любой категории туристов, даже детских групп. Привлекательность маршрута еще и в том, что он, в отличие от пляжного отдыха, доступен в любое время, и отдыхающие могут отправиться в поход даже в межсезонье, когда погода не располагает к купанию в море.

О Большой Севастопольской тропе

Большая Севастопольская тропа создана по решению городского правительства в 2015 году по инициативе Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя. Она состоит из восьми расположенных друг за другом участков общей протяженностью 117 км, имеются радиальные маршруты. Тропа проходит через все ландшафтные зоны Севастополя, в том числе имеет степную и горную части. Полное прохождение маршрута рассчитано на недельный пеший поход, однако туристы могут выбрать любой из участков тропы для менее длительного перехода.

Осенью 2018 года на фестивале «Большая Севастопольская тропа» была презентована первая в городе виа феррата (в переводе с итальянского — «дорога из железа») — скальный маршрут на гору Деликли-Бурун, на протяжении которого провешены металлические страховочные тросы. Благодаря выбранному пути и такому типу страховки совершить восхождение по нему смогут даже люди, не имеющие альпинистской или скалолазной подготовки. В последующие годы открылись еще несколько маршрутов разного уровня сложности, и сейчас виа феррата — одни из самых востребованных элементов Большой Севастопольской тропы.