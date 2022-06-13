Матрас с детьми унесло в море и перевернуло

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей во время купания в море на пляже одного из сел Сакского района.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей во время купания в море на пляже одного из сел Сакского района.

По предварительным данным, 12 июня в дневное время на территории Штормовского сельского поселения детей — девочку пяти лет и мальчика — четырех, которые плавали на надувном матрасе, сильным порывом ветра стремительно унесло в море. На большом расстоянии от берега матрас перевернулся, дети ушли под воду.

Полиция вместе с МЧС и отрядом «Крым-Спас» ведет поиск тел. На месте работают следователи-криминалисты управления криминалистики Главного следственного управления.

На пляже какие-либо предупреждающие знаки о запрете или ограничении купания отсутствуют, следователями также будет дана правовая оценка, в том числе, и данному обстоятельству. Также будет дана оценка исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних.

На контроль прокуратуры Республики Крым поставлен ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту причинения смерти по неосторожности.