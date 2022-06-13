День города получился детским праздником

День основания Севастополя — 14 июня — в этом году празднуют два дня. Так как понедельник, 13 июня, оказался выходным, основные мероприятия проходят именно в этот день.

День основания Севастополя — 14 июня — в этом году празднуют два дня. Так как понедельник, 13 июня, оказался выходным, основные мероприятия проходят именно в этот день.

Они, в основном ориентированы на детей. Хотя некоторые исключения все-таки есть. Например, на месте бывшей танцплощадки «Ивушка» молодежи предложили поучаствовать в квизе (викторине) на общие знания, в том числе по истории города. Ребята разбились на команды и коллективно отвечали на ряд несложных вопросов. Например, предлагалось расставить памятники Севастополя (Екатерине II, бронепоезду «Железняков» и Затопленным кораблям) по времени их создания или рассортировать по тому же признаку дебютные альбомы российских исполнителей Димы Билана, МакСима и Децла. Или вот еще: расставить руководителей СССР (Горбачева, Брежнева, Хрущева) по порядку их руководства страной, а затем поэтов Бродского, Тютчева и Маяковского, но по годам их рождения.

Отдельно стоит отметить вопрос-загадку о нынешней численности населения города. Как известно, губернатор Михаил Развожаев несколько превзошел в своих подсчетах официальную численность населения города. Вслед за главой города участникам викторины предложено угадать, сколько все-таки жителей проживают в Севастополе.

Несмотря на полуденный зной, в викторине активно участвуют несколько команд. В том числе команда студенческого строительного отряда «Грифон», который, как сообщили ребята, на каникулах поучаствует в возведении и реконструкции трех знаковых севастопольских объектов: ледового дворца на улице Мельника, музея им.Крошицкого и СОК «Им.200-летия Севастополя».

На той же площадке девушки скучают в ожидании желающих заполнить письма — пожелания городу и письма-благодарности бойцам, для чего даже специальные бланки заготовлены. Время от времени письма прочитываются и затем озвучиваются со сцены.

— Если вы напишете хорошее письмо городу-герою, сможете получить небольшой подарок, — пояснила волонтер Анастасия.

В волонтерах в этот день недостатка не было, их можно было распознать по унифицированным футболкам и кепкам. В основном, это школьники, которых привлекли к участию в празднике в качестве помощников для организации детских мастер-классов.

— Мы помогали детям рисовать картинки, выдавали трафареты, они их обводили и потом разукрашивали. Некоторым даже доверили призы раздавать или помогать в проведении развивающих игр, например, складывать оригами, - рассказали волонтеры — учащиеся средней школы №19.

И все же мероприятие для взрослых найти удалось — на набережной Корнилова активно зазывали на бесплатные иммерсивные (погруженческие) экскурсии по центру города аж по пяти маршрутам. Экскурсии организованы туристическим информационным центром Севастополя. Волонтеры перечислили три маршрута: «Любовь и дружба в судьбе города», «Наследие адмирала Лазарева», патриотическая экскурсия «Время героев».

Художественные мастер-классы расположились на аллее перед театром им.Луначарского, предоставив каждому желающему возможность почувствовать себя художником.

— У нас тут происходит очень интересная творческая жизнь. Маленький народ творит от души. Приглашаем порисовать детей и взрослых, частенько рисуют всей семьей, Сюжеты предлагать такому народу бессмысленно, поскольку каждый их них художник, — рассказал директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

По его словам, департамент культуры закупил для мастер-классов краски, бумагу, а «художка» помогла мольбертами, планшетами, стульями.

Как рассказал А.Бурцев, в школе есть идея собрать работы за несколько лет, а потом, возможно, сформировать какой-то интересный альбом, посвященный Дню города.

К слову, к проведению мастер-классов привлечена целая команда преподавателей из 6-7 человек, которые непрерывно координируют процесс: кому-то нужна бумага, кому-то вода, кому-то требуется срочно помочь с красками.

Вот и сам А.Бурцев для комментария буквально на минуту отвлекся от мытья в тазике очередной палитры для очередного будущего Васнецова или Пикассо.

У Дворца детского пи юношеского творчества — свои мастер-классы. Там художественно плетут косички: французские, квадратные, «колосок»… Тут же могут научить делать прическу «рыбий хвост», обычные хвосты, которые (кто бы знал!) бывают высокие, низкие и средние.

Недостатка в моделях нет — кому же не хочется обзавестись такой красотой, выполненной руками юных мастериц творческого объединения «Косоплетение и парикмахерское дело».

Из других праздничных развлечений жителям города предлагали прямо на набережной сдать нормы ГТО, а детворе — поскакать на батутах.

Летняя эстрада Приморского бульвара замерла перед намеченным на вечер праздничным концертом и концертом джазовой музыки, который с 20.00 в кои-то веки разрешили провести на радость любителям этого музыкального жанра.

Зато площадь Нахимова полностью заняла экспозиция парка «Патриот».

Для попадания вовнутрь прежде всего следует пройти через рамки- металлоискатели, а уже затем осмотреть экспозицию стрелкового оружия, форму и вооружение реконструкторов, а также насладиться патриотическим выступлением женского вокального коллектива.

По-настоящему лирическую ноту в этот ярко-бравурный праздник детства внес разве что пожилой баянист у здания Севастопольского аквариума, который аккомпанируя себе, пел такое знакомое: «Каждому, каждому в лучшее верится…»