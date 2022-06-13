Бегали по траектории в виде слова «Россия»

12 июня в центре Севастополя состоялся забег, приуроченный к Дню России. Участники бежали три километра от Комсомольского парка до Дворца детского и юношеского творчества по замысловатой траектории.

12 июня в центре Севастополя состоялся забег, приуроченный к Дню России. Участники бежали три километра от Комсомольского парка до Дворца детского и юношеского творчества по замысловатой траектории.

Маршрут в виде слова «Россия» проложили заранее на Яндекс-картах.

Организовали забег региональная общественная организация «Фабрика чемпионов», ВМО Ленинского района и Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия».

«Забег такого рода в Севастополе, да и в России проведен впервые. Технически подготовить маршрут было не сложно. Его проложили на Яндекс-картах, расставив нужные точки. Затем дважды пробежали его для отработки на практике и внесения поправок на местности», — рассказал инициатор забега, руководитель РОО «Фабрика чемпионов» Игорь Зеленский.

Двадцати участникам забега потребовалось около 20 минут, чтобы пробежать эту непрямую дистанцию. На финише им вручили грамоты и призы, сообщили в пресс-службе городского отделения «Единой России».