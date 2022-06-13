Античную усадьбу в огороде признали объектом исторического наследия

Выявление античной усадьбы надела №352, расположенной между двумя дачными кооперативами «Электрон» и «Шхуна» на Фиоленте, стало, как минимум, промежуточным результатом, которого несколько лет совместно добивались «Севастопольская газета» и общественники из Севпарков.

Выявление античной усадьбы надела №352, расположенной между двумя дачными кооперативами «Электрон» и «Шхуна» на Фиоленте, стало, как минимум, промежуточным результатом, которого несколько лет совместно добивались «Севастопольская газета» и общественники из Севпарков.

На информационный запрос «Севастопольской газеты» из Управления охраны объектов культурного наследия получен ответ, что «на основании заявления руководителя РОО РСП «Севпарки» О.Глуховой приказом Управления от 1.06.2022 №107 данный объект, как обладающий признаками объекта культурного наследия, включен в перечень выявленных объектом культурного наследия города Севастополя».

При этом сотрудники Севнаследия сослались на ст.16.1 федерального закона от 25.06.2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. Они уточнили, что это не означает выявление усадьбы в качестве объекта археологического наследия, что предусмотрено ст.45.1 того же закона.

«Согласно п.1 ст. 45.1 №73-ФЗ работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие, проводятся на основании выдаваемого сроком не более, чем на один год разрешения (открытого листа)», — сообщается в ответе на информационный запрос газеты.

Далее разъясняется, что «открытый лист» выдает Минкульт России на основании заключения Российской академии наук, он является подтверждением права физических лиц-граждан РФ, обладающих соответствующими научными и практическими познаниями, выполнять археологические полевые работы и составлять научные отчеты о результатах их проведения. При этом физические лица, о которых идет речь, должны состоять «в трудовых отношениях с юридическими лицами, уставными целями деятельности которых является проведение археологических полевых работ и связанные в их проведением научные исследования».

«Учитывая, что заявление РОО РСП «Севпарки» было подано не в рамках ст.45.1 Федерального закона №73-ФЗ, то объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Усадьба античного надела 352», включен в перечень выявленных объектов культурного наследия города Севастополя, как объект исторического наследия».

В переводе на понятный язык

«Севастопольская газета» попросила разъяснить эту бюрократическую казуистику представителя Севпарков Вячеслава Прокопенко. Он оценил выявление усадьбы, как объекта исторического наследия, как явно положительный результат.

— Это означает, что для придания статуса усадьбы, как объекта археологического наследия, исследование объекта должен провести специалист-археолог, имеющий открытый лист на проведение археологических работ, и после этого составить и представить в Севнаследие полноценный научный отчет, — пояснил В.Прокопенко.

По его информации, объект культурного наследия — это более широкая категория, критерии которой, возможно, стоит выяснить и понять.

— Для выявления усадьбы в качестве археологического объекта, мы должны в соответствии с законом привлечь профессиональных археологов, которые бы при наличии открытого листа, провели бы соответствующие исследования. Поскольку мы являемся общественной организацией, пока у нас таких возможностей нет, — рассказал общественник.

Однако, по его мнению, достигнутый результат, безусловно, является положительным, поскольку спасает усадьбу от сноса владельцами участка.

— Удалось предупредить саму опасность уничтожения античной усадьбы, и это точно, победа! — считает В.Прокопенко.

Он отметил, что работу в этом направлении стоит продолжить, добиваясь признания усадьбы объектом археологического наследия.

Напомним, что вопрос выявления этой античной усадьбы как археологического объекта, поднимался не раз, в том числе в материалах «Севастопольской газеты». 1 июля 2020 года была опубликована статья «Теряем античную башню», где рассказывалось, что в результате освоения территории башню фактически зажали между участками двух дачных кооперативов — «Электрон» и «Шхуна» и в непосредственной близости от руин установили типичный дачный забор.