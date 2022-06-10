Вымогательница на полтора года приговорена к Джанкою

Женщина, шантажировавшая партнера по сексу, по приговору суда полтора года не может выезжать с территории Джанкойского района.

Женщина, шантажировавшая партнера по сексу, по приговору суда полтора года не может выезжать с территории Джанкойского района.

Как установил суд, жители Джанкоя — 34-летний женатый мужчина и 37-летняя одинокая мать троих детей познакомились в интернете. После непродолжительного общения в социальной сети на различные темы пара решила перейти к более близким отношениям.

Женщина пригласила кавалера к себе на квартиру. Перед приходом гостя она поставила мобильный телефон в режим видеозаписи, чтобы снять их интимный акт.

Часть видео любвеобильной встречи женщина отправила партнеру, потребовав 100 тысяч рублей за молчание. В противном случае она обещала послать полный видеоролик его супруге.

Мужчина, пообещав расплатиться за молчание после продажи автомобиля, заявил в полицию о вымогательстве.

В суде подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Суд учел и наличие на ее иждивении троих детей, назначив наказание в виде ограничения в свободе. Полтора года женщине нельзя выезжать за пределы Джанкойского района.

Приговор не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба Джанкойского районного суда.