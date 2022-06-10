Водовод с Корабельной стороны до площади Ушакова отремонтируют до конца года

Реконструкцию за 273,6 млн рублей выполняет подрядная организация «Аквапрув». Согласно контракту подрядчик должен завершить работы до конца 2022 года.
Протяженность водопровода от ул.Лазаревской до пл.Ушакова — около 2,2 км. Работы на объекте проводятся методом санации — протаскиванием полимерного рукава. На небольших участках реконструкция ведется открытым способом с прокладкой чугунных труб. На сегодняшний день готовность объекта составляет порядка 80%, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального строительства.
«Инновационный метод санации заключается в том, что по итогам строительно-монтажных работ жители получат более качественную воду без каких-либо металлических примесей. Вода будет соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. Кроме того, санирование существующих водоводов позволяет проводить реконструкцию без нарушения благоустройства территории», — подчеркнул генеральный директор компании-подрядчика Руслан Аджиев.
В Севастополе в настоящее время ведется реконструкция еще двух водоводов — от пр.Генерала Острякова до ул.Пожарова и от водораспределительного участка №7 в районе ул.Генерала Мельника до перекрестка улиц Будищева и Лазаревская.
На стадии проектирования находится четыре объекта водоснабжения: первая очередь строительства сетей водопровода сел Резервное и Гончарное, реконструкция водовода от гидроузла №3 в районе села Штурмового до Ялтинского кольца, вторая очередь реконструкции водопровода от гидроузла №13 в районе Лабораторного шоссе до гидроузла №4 в районе ул.Жидилова и строительство сетей водопровода на мысе Фиолент.