С правилами землепользования и застройки надо ознакомиться за неделю

Проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) представят жителям Севастополя в период с 11 по 17 июня на 11 площадках.

Проект Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) представят жителям Севастополя в период с 11 по 17 июня на 11 площадках.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Экспозицию расположат во всех районах города.

Напомним, что ПЗЗ — это документ, в котором устанавливаются границы территориальных зон и градостроительные регламенты.

- Севастопольцы смогут увидеть карту зон с особыми условиями использования территории, карту градостроительного зонирования, а также карту территорий, в границах которых предусматривается комплексное развитие. Кроме того, среди материалов экспозиции – градостроительные регламенты и порядок применения правил землепользования и застройки, - сказано в информации пресс-службы.

Ознакомиться с документами можно по следующим адресам:

- ул. Рабочая, 2;

- ул. Леваневского, 24;

- ул. Ленина, 25;

- пр. Октябрьской Революции, 8;

- ул. Новикова, 14;

- пгт. Кача, ул. Нестерова, 5;

- с. Орлиное, ул. Тюкова, 42;

- с. Терновка, ул. Ленина, 7;

- с. Андреевка, ул. Центральная, 24;

- г. Инкерман, ул. Шевкопляса, 37;

- с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82.

Посетить экспозиции и получить консультацию по материалам можно с субботы по понедельник с 10:00 до 15:00, со вторника по пятницу с 10:00 до 16:00.

Также ознакомиться с материалами проекта можно по активной ссылке.

Ранее сообщалось, что с 20 июня в Севастополе начнутся публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки. Так, 20 июня с 18:00 до 21:00 собрания пройдут в четырех районах по следующим адресам: пгт. Кача, ул. Первомайская, 1; с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, 82; с. Андреевка, ул. Центральная, 24, ул. Рабочая, 2.

21 июня с 18:00 до 21:00 посетить публичные слушания можно еще в четырех районах: с. Орлиное, ул. Тюкова, 63; ул. Новикова, 14; с. Терновка, ул. Ленина, 7; г. Инкерман, ул. Раенко, 1.

22 июня с 18:00 до 21:00 собрание участников проводится в Гагаринском районе на ул. Павла Корчагина, 1, а 23 июня с 18:00 до 21:00 посетить слушания можно в Ленинском районе на ул. Ленина,25.