С 29 июня продолжится ремонт улицы Суворова

Весь июль и август часть улицы Суворова будет закрыта для проезда, сообщили в департаменте транспорта. К ремонту приступает Севавтодор.

Весь июль и август часть улицы Суворова будет закрыта для проезда, сообщили в департаменте транспорта. К ремонту приступает Севавтодор.

Ограничение движения транспорта вводится на участке от пересечения с ул.Сергеева-Ценского до ул.Большой Морской.

Обратите внимание! На этот же период будет введено двухстороннее движение на ул.Воронина: от спуска Шестакова до ул.Советской.

Ремонт ул.Суворова ведется с зимы прошлого года. Там должны были полностью переложить старинную брусчатку. Но подрядчик ООО «Крымстроймост» с задачей не справился, а в проектной документации оказались серьезные ошибки.

Теперь работы поручено вести Севавтодору. В департаменте транспорта обещают, что до конца 2022 года многострадальную улицу отремонтируют.