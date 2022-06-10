Подземный переход на пр.Генерала Острякова ремонтировали почти год

Ремонт, который начали в июле 2021 года, должны были завершить в ноябре. Потом сроки перенесли на конец августа 2022-го. Получается, что объект сдали досрочно.

Ремонт, который начали в июле 2021 года, должны были завершить в ноябре. Потом сроки перенесли на конец августа 2022-го. Получается, что объект сдали досрочно.

Подрядная организация «Куб» заменила лестничные сходы, облицевала стены керамической плиткой, установила перильное ограждение, сделала пандусы и аппарели для маломобильных пешеходов.

Для ликвидации проблемы с подтоплением подземного пешеходного перехода был выполнен поверхностный водоотвод. Кроме того, покрытие пешеходной части сделано из асфальтобетона. Подрядная организация устроила металлический каркас с обшивкой с поликарбонатным материалом.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, в этом году планируют начать капитальный ремонт подземного перехода на остановке общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке».