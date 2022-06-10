Неподконтрольные Украине корабли после спецоперации утилизируют

Почти все корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ), находящиеся под контролем РФ с весны 2014 года, после завершения специальной военной операции будут утилизированы.

Почти все корабли военно-морских сил Украины (ВМСУ), находящиеся под контролем РФ с весны 2014 года, после завершения специальной военной операции будут утилизированы.

Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах Крыма.

«Многие из них уже не подлежат даже буксировке. В большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели», — пояснил собеседник агентства.

«Судьба кораблей ВМСУ, которые находятся под российским контролем с весны 2014 года, будет окончательно решена сразу после завершения специальной военной операции», — сказал он, отметив, что украинские корабли уже восемь лет занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, требуют привлечения ресурсов для обеспечения их жизнедеятельности.

Собеседник агентства подчеркнул, что РФ никогда не отрицала украинскую принадлежность всех удерживаемых кораблей ВМСУ и в 2015 году заявляла о готовности передать их после прекращения военных действий в Донбассе.

В результате возвращения Крыма в РФ под ее контроль перешло свыше 50 единиц корабельного состава ВМСУ. Часть из этих кораблей после разблокировки крымского озера Донузлав в апреле 2014 года была передана украинской стороне и перебазирована в Одессу. Несколько единиц отбуксировали из Севастополя за пределы 12-мильной территориальной зоны, где они были также переданы Украине.

Однако затем Минобороны РФ было вынуждено приостановить передачу Украине вооружения и военной техники, чтобы они не использовалось против мирного населения Донбасса.