Надо сохранить объекты культурного наследия в Балаклаве

Реализуя проект развития Балаклавы, необходимо отреставрировать объекты культурного наследия. Об этом «Севастопольской газете» заявил севастопольский общественный деятель, член Наблюдательного совета по проекту развития Балаклавы Андрей Соболев сразу после первого заседания совета, которое, по его словам, было конструктивным и обнадеживающим.

Реализуя проект развития Балаклавы, необходимо отреставрировать объекты культурного наследия. Об этом «Севастопольской газете» заявил севастопольский общественный деятель, член Наблюдательного совета по проекту развития Балаклавы Андрей Соболев сразу после первого заседания совета, которое, по его словам, было конструктивным и обнадеживающим.

По его словам, уровень поставленных вопросов и их содержание были актуальными и практическими. Понравился и выбранный формат работы: каждое заседание протоколируется, а сформированная повестка последующего будет заранее доводиться до членов Наблюдательного совета.

По словам А.Соболева, большинство обсуждаемых вопросов было связано с проектом создания яхтенной марины и регламентом эксплуатации маломерных судов в бухте. Однако его в первую очередь волнует состояние объектов культурного наследия Балаклавы, в том числе памятников и монументов на западной части набережной, где работы уже начались.

— Заданный мною вопрос касался судьбы памятника матросу Борису Нечаеву, а также памятника экипажам подводных лодок, погибшим во времена Великой Отечественной войны, — рубки подводной лодки проекта А615. По поводу и того и другого меня заверили, что они будут сохранены и при необходимости отремонтированы или реставрированы, — поделился общественник.

Другое дело, что на вопрос о сроках проведения реставрационных работ крепости Чембало, являющейся главной приметой Балаклавы, директор Историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова отвечала расплывчато и совершенно неубедительно.

— Директор музея вместо того, чтобы конкретизировать проблему, ушла в беспредметные теоретические рассуждения о поисках подрядчика и строительстве дополнительных площадей, которые якобы требуются для организации реставрационных работ. Я не считаю такой ответ удовлетворительным. Убежден, что именно сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы привлечь все финансовые средства, включая федеральные, для сохранения этого исторического объекта! — сказал А.Соболев.