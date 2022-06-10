Довыборы назначены на 11 сентября

В единый день голосования жители Балаклавского района будут выбирать себе нового представителя в заксобрании Севастополя.
Сейчас место депутата по одномандатному округу №1 вакантно из-за выбранной в прошлом году в Госдуму Татьяны Лобач.
Как сообщила председатель Севизбиркома Нина Фаустова, численность избирателей Балаклавского округа 47,4 твсячи человек. На подготовку и проведение выборов в бюджете Севастополя предусмотрено 14,4 миллиона рублей.
Выборы будут проходить с применением технических средств — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).