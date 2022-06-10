Для ввода «Горняка» не хватает московской субсидии

Сдаче стадиона «Горняк» в эксплуатацию препятствует отсутствие московской субсидии. Об этом 9 июня «Севастопольской газете» сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Сдаче стадиона «Горняк» в эксплуатацию препятствует отсутствие московской субсидии. Об этом 9 июня «Севастопольской газете» сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

По его словам, на сегодня готовность объекта составляет 99 %.

- Я могу сказать, что выйдя на готовность объекта 99%, вопрос с его вводом в эксплуатацию связан непосредственно с возможностью финансировать закрытие работ для формирования балансовой стоимости объекта и передачи его спортсменам, - сообщил глава капстроя.

Он также пояснил, что сейчас в департаменте капитального строительства ждут восстановления средств субсидии, предусмотренной соглашением с Москвой.

— Как только эти деньги будут доведены, а нам обещают, что это будет на следующей неделе, мы приступим к оформлению документов для ввода стадиона «Горняк» в эксплуатацию, — сказал И.Гапицонов.

Напомним, что стадион реконструируют с 2008 года. Это история длиною в десятилетие. За строительство стадиона принимались не однажды, и каждый раз под девизом «Стадиона здесь не должно быть, но будет».