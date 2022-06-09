Занятие живописью учит мечтать и спасает от стрессов и тревог

Вот уже более 10 лет художница Анна Маратканова приобщает севастопольцев к искусству — проводит мастер-классы и онлайн уроки по живописи. Благодаря ей сотни людей разных возрастов поверили в себя, научились смотреть на мир открытыми глазами, а самые предприимчивые — зарабатывать на продаже собственных картин.

Вот уже более 10 лет художница Анна Маратканова приобщает севастопольцев к искусству — проводит мастер-классы и онлайн уроки по живописи. Благодаря ей сотни людей разных возрастов поверили в себя, научились смотреть на мир открытыми глазами, а самые предприимчивые — зарабатывать на продаже собственных картин.

Первые опыты

— В 2012 году в автокатастрофе погибла моя сестра. Состояние было тогда тяжелое, с мыслями о сестре я начала рисовать. Известный художник Игорь Сахаров взял меня в ученицы и через какое-то время я сама решила открыть курс мастер-классов в Севастополе, — вспоминает А. Маратканова.

По ее словам первые два урока проходили в кафе «Грасс» на пл.Ушакова. Людей записалось очень много.

— За три недели я сделала 13 мастер-классов. В каждом по 10-12 человек. Работали на разрыв. За 10 лет ученики выросли, заматерели и теперь некоторые из них продают свои работы в России и за рубежом.

Моя ученица Неля Супургибекова — очень крутая художница. Начинали вместе, но потом она ушла в свой собственный стиль: имитация старинной фактуры в сочетании с современными техниками, — делится А.Маратканова.

Многие, кто прошел школу мастер-классов по живописи не имеют профессионального художественного образования, как они сами говорят: «Мы — художники-самоучки», но это не мешает им развиваться и помогать другим.

Опыт с мастер-классами продлился у Мараткановой до прошлого года. Даже пандемия не помешала успешности проекта. Но художница сама решила остановится, говорит, что устала.

Теперь у нее и ее компаньона Карины Мельгуй из Переславль-Залесского новый проект. Они создали школу онлайн живописи для русскоязычных по всему миру.

— Наши ученики —это соотечественников, которые уехали из страны и проживают в разных концах света. Наша Академия живописи онлайн имеет собственный канал на youtube и других социальных сетях. Периодически мы делаем вебинары, а также записываем видео-уроки, — говорит художница.

Искусство во спасение

Для получения творческих навыков, люди готовы платить большие деньги. «Севастопольская газета» спросила у А.Мараткановой, что ищут наши современники?

Она считает, что у людей занижена самооценка, они не верят, что могут сделать что-то высокое, красивое, интеллектуальное. В обществе бытует понятие, что творчеством нельзя заработать. Зачастую многие люди в течение жизни отказывают себе в творческих порывах, боятся осуждения, критики, непонимания.

— Занятия, наоборот, людей раскрепощают, позволяют иначе взглянуть на собственные возможности, — откровеничает художница.

По ее словам, овладение мастерством живописи расширяет сознание. Человек начинает замечать, что зелень не только зеленого цвета, что она вообще не зеленая, а соткана из множества оттенков.

Методика обучения на ее мастер-классах проста. Она подбирается интуитивно и индивидуально. На первом занятии преподаватель предлагает ученику выбрать из сотен картин и изображений несколько тех, которые нравятся.

— По картинке я понимаю настроение, характер человека, что ему надо, где могут возникнуть трудности, с чего начать. Одну и ту же картинку разные люди могут писать масхитином, кисточкой, пальцем или даже тряпочкой. Одни хотят писать только море, кто-то — в импрессионистической манере, другие — портреты, цветочки, — объясняет она.

Весь инструментарий: холст, краски, кисти — все, что необходимо для обучения — все есть в мастерской и предоставляется ученикам. Искусствоведческие беседы ведутся только по необходимости и если кто-то из учеников реально интересуется и задает вопросы, в другом случае, преподаватель не перегружает обучающихся информацией.

— Они взрослые люди и сделали собственный выбор. Если кому-то что-то интересно, то сейчас информация доступна в интернет — выбирай любые лекции, читай, смотри, слушай, учись. Подсказать — пожалуйста, но читать лекции — это не моя задача, — считает А.Макартанова.

Мой инструмент — шпатель

Наша собеседница рисует картины мастихином-шпателем. Говорит, ее учитель И.Сахаров часто работал мастихином, однажды она увлеклась его видео-уроком и в течение 12 часов пыталась повторить технику, но ничего не получалось и только упрямство и целеустремленность привело к успеху.

— Я заставила себя, и в какой-то момент, я поняла масхитин, почувствовала его. И все пошло-поехало. Это совершенно другая живопись. Быстрая, размашистая, фактурная, небрежная. Такими мазками кистью не напишешь. Это жирная, густая, грубая живопись. Удивительно, но именно эти возможности инструмента и возбуждают людей, им нравится работать масхитином, потому что это быстро и эффектно.

Мастихин — специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления незасохших остатков красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст. Мастихин также называют художественным шпателем. Изначально мастихин использовали для работы с красками только на палитре. Со временем он стал употребляться вместо кисти для создания живописного произведения, нанесения краски ровным слоем или рельефными мазками. Такой способ нанесения красок на хост придавал картине особый стиль. Примерами письма мастихином могут быть некоторые работы Поля Сезанна, Валентина Серова, Константина Коровина.

Красиво — это когда цепляет

— Посмотрите какая живопись сейчас интересует людей — современное искусство — кинул, ляпнул, швырнул и все. От таких картин веет холодом. Известно, что зритель испытывает те же самые чувства, которые переживает художник в процессе творчества. Если ты сделал конъюнктуру, за которую просто платят деньги и там нет эмоций и чувств, нет глубины, то это некрасиво. Ты просто испортил краски. Мне не нравится не уважение к делу. Красиво — это когда цепляет, а цепляет экспрессия, когда на холсте эмоциональный взрыв. А современное искусство — раздражает. Перформансы и инсталляции — это хайп — не искусство. Есть люди рисующие пенисом, грудью, анусом — это не искусство — это извращения, убожество. Я такое не люблю. Искусство — это когда красиво.

Художник тот, кому есть, что сказать

Визитная карточка Анны — морские пейзажи и изображения природы. Несмотря на долгие годы преподавательской работы у нее до сих пор не состоялось ни одной выставки. Она улыбается и объясняет, «еще не время». Говорит, что абы какую выставку делать нельзя. Хочется показать публике серьезные, качественные работы.

— Художник, как и музыкант и поэт через свои картины общается с миром. Художник тот, кому есть, что сказать, у него должен быть свой особый взгляд. Я же еще четко не сформировала свое мировоззрение, не сформулировала до конца свою стилистику, — подытоживает разговор А.Маратканова.

Она считает, что в кризисные времена, такие как пандемия и специальная военная операция необходимо остановится, уйти в глубину, подумать, чтобы затем вернуться и сотворить что-то новое.