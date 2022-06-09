Выставка рассказывает про других Врангелей

Музей героической обороны и освобождения Севастополя к Дню города подготовил уникальную выставку «Малоизвестные Врангели».

Выставка посвящена Михаилу Врангелю — первому главному архитектору Севастополя советского периода и его дочери Любови, заслуженному архитектору РСФСР.

На выставке представлены предметы, посвященные страницам биографии двух архитекторов, двух Врангелей, ярких представителей севастопольской ветви одного из самых многочисленных родов Российской империи.

М.Врангель с 1922 по 1938 годы. занимал должность главного городского архитектора, формировал довоенный облик Севастополя. Он создал генеральный план города, руководил его восстановлением после землетрясения 1927 года, спланировал трамвайную линию в Балаклаву и знаменитый жилкомбинат №1 на Большой Морской.

Работы его дочери, Л.Врангель, заслуженного архитектора РСФСР, хорошо знакомы представителям советской школы архитектуры.

На выставке впервые представлены уникальные документы, фото, личные вещи из семьи севастопольских Врангелей. Выставка подготовлена при сотрудничестве с врангелееведами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Открытие экспозиции состоялось сегодня, 9 июня, в кинотеатре «Украина». Вход свободный. Выставка продлится до 24 июля.

Отметим, что более известные Врангели — это «черный барон» Петр Врангель — один из главных руководителей Белого движения в годы Гражданской войны, и исследователь севера Фердинанд Врангель, в честь которого назван остров в Северном Ледовитом океане.

Справка

Михаил Александрович Врангель родился в 1886 году в Старобельском уезде Харьковской губернии. Его отец владел имением «Чоргун» (Черноречье), в котором и вырос Михаил. Он окончил Севастопольское реальное училище, а затем Институт гражданских инженеров. В 1922 году М.Врангель стал первым советским главным архитектором Севастополя.

Под его руководством в 1933—1936 годах осуществлялась разработка первого советского генплана Севастополя и его пригородной зоны; велось строительство городского холодильника «имени III Интернационала» для хранения фруктов и овощей — лучшего на тот момент в СССР по техническому оснащению.

В 1931-1933 гг. по проекту М.Врангеля был построен жилой квартал, так называемый «жилой комбинат», для семей рабочих СМЗ. Жилкомбинат располагался между улицами Большая Морская, Адмирала Октябрьского, Очаковцев и Шмидта. Внешне «комбинат» выглядел очень рационалистично и геометрично, здания были почти лишены декора. Эти дома можно видеть и сейчас, хотя их фасады сильно изменились при послевоенном восстановлении.

В 1938 года М.Врангель был взят под арест (вскоре была арестована и его жена, Елена Дмитриевна, но через 7 месяцев, без всяких объяснений освобождена) и отправлен в Симферопольскую тюрьму, а 11 апреля 1940 года за участие в антисоветской организации он был осуждён на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Срок он отбывал в Унжлаге — работал на строительстве железной дороги, затем служил в управлении лагеря по специальности. В мае 1946 года освобожден, но в мае 1949 года вновь арестован и направлен в ссылку в поселок Долгий Мост Красноярского края. Только 24 июля 1956 года, после многочисленных ходатайств, Военный Трибунал Одесского Военного округа постановил «дело в отношении Врангеля М.А. отменить за отсутствием состава преступления».

После освобождения, вместе с дочерью Любовью перебрался в Москву, где и умер в 1963 году.