Суд вынес приговор осквернительнице могилы

60-летняя жительница села Солнечная Долина городского округа Судак, осквернившая захоронение военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, проведет два года в колонии-поселении.

60-летняя жительница села Солнечная Долина городского округа Судак, осквернившая захоронение военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции, проведет два года в колонии-поселении.

Таков приговор Судакского городского суда Республики Крым. Суд также частично удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной: виновная обязана выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Как установило следствие, 7 апреля 2022 года женщина на кладбище села Солнечная Долина вылила куриную кровь и фекалии на могилу морского пехотинца и выколола глаза на его фотографии. После задержания она заявила, что «против того, что Россия напала на Украину».

Суд квалифицировал действия подсудимой как осквернение мест захоронения по мотивам политической ненависти.

Судебно-психиатрическая комиссия не выявила у пожилой женщины какого-либо психического расстройства. Она может понимать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими; в применении принудительных мер медицинского характера женщина не нуждается.

Исковые требования потерпевшей стороны — матери погибшего к подсудимой о компенсации морального вреда в размере миллиона рублей, в судебном заседании виновная признала частично. Суд счел компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей соответствующим требованиям разумности и справедливости.

При назначении наказания суд учел умышленное совершение преступления средней тяжести; степень вины подсудимой, ее пенсионный возраст и материальное положение; характер причиненных потерпевшей стороне физических и нравственных страданий в связи с совершенным преступлением, а так же отсутствие у подсудимой проблем с законом в прошлом.

Подсудимая останется под стражей до вступления приговора в законную силу.