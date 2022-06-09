Новости Севастополя

Пляжный автобус с Макарова пока ездит по городу пустым

Жители Корабельной стороны игнорируют автобус, которым можно бесплатно доехать от конечной остановки «Ул.Адм.Макарова» на пляж «Омега».

Жители Корабельной стороны игнорируют автобус, которым можно бесплатно доехать от конечной остановки «Ул.Адм.Макарова» на пляж «Омега».

С понедельника, 6 июня, автобус Севэлектротранса в 8.45 приезжает на улицу Макарова, и ожидает корабельских купальщиков, чтобы с полукомфортом (автобус не оборудован кондиционером), но бесплатно, отвезти их на пляж «Омега». Таково распоряжение департамента транспорта Севастополя. Оно, правда, противоречит приказу горхоза, в котором сказано, что открытие купального сезона и, соответственно, работа городских пляжей стартует только 15 июня.

Напомним, что причина закрытия пляжа «Ушакова балка» — антитеррористические мероприятия, которые проводит Черноморский флот в Севастопольской бухте. Но жителей Корабельной стороны так и не переубедили, что «народный» пляж «Ушакова балка» закрыт для посещения по уважительной причине. Автобус в Омегу они пока игнорируют.

— Никто из корабельских на этом автобусе не поедет. Пусть чиновники с семьями сами ездят. Мы требуем, вернуть наш пляж! Мы от своего не отступим, — рассказали «Севастопольской газете» местные активистки.

Каждое утро женщины выходят на остановку, посмотреть, насколько пляжный автобус востребован. По их наблюдениям, всю неделю автобус гоняют на другой конец города пустым — корабельщиков, желающих купаться на Омеге, пока нет.

Вот и утром, 9 июня автобус был пуст: никто не захотел ехать на пляж в проливной дождь.

Водитель оказался неразговорчивым, сослался на то, что первый день вышел на маршрут и не в курсе, сколько всего пассажиров перевозят.

А жители Корабельной стороны, в свою очередь, удивлены, как город распоряжается бюджетными деньгами. Они считают, деньги, на которые по городу ездит пустой автобус, а водителям выплачивается заработная плата, можно использовать более эффективно.

Поручено привести пляж в порядок

В ходе заседания правительства Севастополя 3 июня губернатор Михаил Развожаев поручил привести в порядок инфраструктуру пляжа «Ушакова балка». Выполнить работы необходимо за время, пока он будет закрыт в связи с мероприятиями, которые проводят специальные службы, отметил глава города. Соответствующее поручение он дал директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову, который на сходе граждан 1 июня дал слабину и пообещал пляж открыть.

«Евгений Сергеевич, заканчивайте делать заявления, по которым вы не уполномочены. Пока у нас на пляже действуют мероприятия по ограничению допуска, есть время привести в порядок всю инфраструктуру — она должна быть качественной и удобной. Указаний ее демонтировать никто не давал. Сделайте несколько сходов, особенно для пожилых людей, по нормативам. Приведите в порядок туалет и остальную инфраструктуру, — там есть чем заняться. После того, как наши коллеги из силовых ведомств проведут все необходимые мероприятия, севастопольцы должны увидеть пляж совершенно в другом виде», — подчеркнул губернатор.

Губернатор дал также поручение — провести работу с оператором пляжа «Хрустальный».

«По поводу пляжа «Хрустальный»: какие вы там собираетесь устраивать элитные зоны? Это общедоступный городской пляж, и всегда таким был. Мало того, что там операторы стройкой занимаются — уже сколько объясняем, что так не должно быть и не будет. Наведите там порядок с этими ларьками», — поручил Е.Горлову губернатор.

Еще в разделе «Севастополь»
Ошибка в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Другие новости: