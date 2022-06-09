Пляжный автобус с Макарова пока ездит по городу пустым

Жители Корабельной стороны игнорируют автобус, которым можно бесплатно доехать от конечной остановки «Ул.Адм.Макарова» на пляж «Омега».

С понедельника, 6 июня, автобус Севэлектротранса в 8.45 приезжает на улицу Макарова, и ожидает корабельских купальщиков, чтобы с полукомфортом (автобус не оборудован кондиционером), но бесплатно, отвезти их на пляж «Омега». Таково распоряжение департамента транспорта Севастополя. Оно, правда, противоречит приказу горхоза, в котором сказано, что открытие купального сезона и, соответственно, работа городских пляжей стартует только 15 июня.

Напомним, что причина закрытия пляжа «Ушакова балка» — антитеррористические мероприятия, которые проводит Черноморский флот в Севастопольской бухте. Но жителей Корабельной стороны так и не переубедили, что «народный» пляж «Ушакова балка» закрыт для посещения по уважительной причине. Автобус в Омегу они пока игнорируют.

— Никто из корабельских на этом автобусе не поедет. Пусть чиновники с семьями сами ездят. Мы требуем, вернуть наш пляж! Мы от своего не отступим, — рассказали «Севастопольской газете» местные активистки.

Каждое утро женщины выходят на остановку, посмотреть, насколько пляжный автобус востребован. По их наблюдениям, всю неделю автобус гоняют на другой конец города пустым — корабельщиков, желающих купаться на Омеге, пока нет.

Вот и утром, 9 июня автобус был пуст: никто не захотел ехать на пляж в проливной дождь.

Водитель оказался неразговорчивым, сослался на то, что первый день вышел на маршрут и не в курсе, сколько всего пассажиров перевозят.

А жители Корабельной стороны, в свою очередь, удивлены, как город распоряжается бюджетными деньгами. Они считают, деньги, на которые по городу ездит пустой автобус, а водителям выплачивается заработная плата, можно использовать более эффективно.

Поручено привести пляж в порядок

В ходе заседания правительства Севастополя 3 июня губернатор Михаил Развожаев поручил привести в порядок инфраструктуру пляжа «Ушакова балка». Выполнить работы необходимо за время, пока он будет закрыт в связи с мероприятиями, которые проводят специальные службы, отметил глава города. Соответствующее поручение он дал директору департамента городского хозяйства Евгению Горлову, который на сходе граждан 1 июня дал слабину и пообещал пляж открыть.

«Евгений Сергеевич, заканчивайте делать заявления, по которым вы не уполномочены. Пока у нас на пляже действуют мероприятия по ограничению допуска, есть время привести в порядок всю инфраструктуру — она должна быть качественной и удобной. Указаний ее демонтировать никто не давал. Сделайте несколько сходов, особенно для пожилых людей, по нормативам. Приведите в порядок туалет и остальную инфраструктуру, — там есть чем заняться. После того, как наши коллеги из силовых ведомств проведут все необходимые мероприятия, севастопольцы должны увидеть пляж совершенно в другом виде», — подчеркнул губернатор.

Губернатор дал также поручение — провести работу с оператором пляжа «Хрустальный».

«По поводу пляжа «Хрустальный»: какие вы там собираетесь устраивать элитные зоны? Это общедоступный городской пляж, и всегда таким был. Мало того, что там операторы стройкой занимаются — уже сколько объясняем, что так не должно быть и не будет. Наведите там порядок с этими ларьками», — поручил Е.Горлову губернатор.