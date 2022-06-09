На День города и День России введены транспортные ограничения

В связи с праздничными мероприятиями 12 и 14 июня, посвященными Дню России и Дню города, в центре Севастополя будет временно ограничено движение транспорта.

В связи с праздничными мероприятиями 12 и 14 июня, посвященными Дню России и Дню города, в центре Севастополя будет временно ограничено движение транспорта.

С 23.00 пятницы, 10 июня, до 23.00 среды, 15 июня, вводятся временные ограничения остановки и стоянки всех транспортных средств на пл.Нахимова.

12 июня в Севастополе пройдет велопробег. С 10.30 на время выезда колонны участников с пл.Нахимова ограничат движение на участке ул.Ленина от пл.Суворова – пр.Нахимова – пл.Лазарева, а с 11.00 — по маршруту велопробега на участке: пл.Нахимова – пр.Нахимова – ул.Большая Морская – ул.Гоголя – пр.Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул.Н.Музыки – ул.4-я Бастионная – пл.Ушакова – ул.Ленина – пл.Нахимова.

Из-за фестиваля оркестров Росгвардии 12 июня с 13.00 до 15.00, а также с 17.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на участке ул.Ленина от пл.Суворова – пр.Нахимова – пл.Лазарева, исключение будет действовать для общественного транспорта, экстренных спецслужб и участников мероприятий.

А с 15.00 до 17.00 на участке ул.Ленина от пл.Суворова – пр.Нахимова – пл.Лазарева ограничения будут действовать для всех видов транспорта.

Из-за концерта, посвященного Дню города, 14 июня — с 16.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на участке ул.Ленина от пл.Суворова – пр.Нахимова – пл.Лазарева, исключение будет действовать для общественного транспорта, экстренных спецслужб и участников мероприятий.

В случае осложнения дорожной обстановки в эти дни будет организовано временное ограничение дорожного движения всех видов транспорта (за исключением общественного)по ул.Ленина от пл.Ушакова до пл.Суворова, Троллейбусному спуску, ул.Портовой с 13.00 до 23.00.

Маршруты общественного транспорта, которые следуют через центральное городское кольцо, 12 июня с 15.00 до 17.00 будут осуществлять движение в объезд.

Троллейбус №1 на время перекрытия улиц перевозки не осуществляет. Троллейбусы №10К и №5 не заезжают на центральное городское кольцо, а двигаются по ул.Очаковцев. Троллейсус №12 — доезжает до пл.Ушакова без заезда на центральное городское кольцо.