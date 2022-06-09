Каток на Генерала Мельника перепланировали и пересчитали

Срок сдачи очередного «ледового дворца», что теперь возводится на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, перенесли с июля 2022 на середину 2023 года.

Срок сдачи очередного «ледового дворца», что теперь возводится на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, перенесли с июля 2022 на середину 2023 года.

Об этом 9 июня сообщил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Комплекс строится на участке почти в полгектара, при площади здания — 10,3 тыс.кв.м.

По словам главы капстроя, на сегодня готовность объекта составляет 20-25%. Визуально это означает, что смонтированы два этажа из трех административного-бытового корпуса, а также выполнены земляные работы под будущую ледовую арену.

В настоящее время на объекте ведется демонтаж опалубки стен и колонн второго этажа, кладка стен из газобетонных блоков, монтаж перекрытия второго этажа.

Как пояснил И.Гапицонов, перенос сроков произошел по двум причинам. Во-первых, слишком долго решался вопрос с ресурсоснабжающей организацией о переключении высоковольтной линии, пересекающей земельный участок, на котором строится объект.

Во-вторых, первоначальный проект, как это повелось в Севастополе, содержал принципиальные ошибки и нуждался в переделке.

Снова ошибки в проекте

Как оказалось, питерские проектировщики не учли особенности севастопольского климата, в результате запроектированная ими технология льда не позволила бы круглогодично эксплуатировать каток. Образно говоря, летом фигуристам и хоккеистам пришлось бы кататься по лужам. Правда, до заливки льда на объекте пока еще далеко.

— Сейчас строители выполняют устройство основания хоккейного поля, в ближайшее время подрядчик приступит к заливке бетонной плиты и к возведению конструкций основного павильона, — рассказал И.Гапицонов.

Он также анонсировал, что в ледовом дворце сделают трибуны на 750 зрителей, зал индивидуальной силовой подготовки, хореографический, тренажерный и акробатическим классы. Еще там будет восстановительный центр, тренерские комнаты, помещение медпункта, гардеробные, раздевалки, буфеты, душевые, санузлы.

Исправлять ошибки проектировщиков пришлось подрядчику. В частности, перепланировать помещения, чтобы исключить пересечение в одном коридоре потоков спортсменов и зрителей.

— На сегодня все проблемы устранены, а также решены вопросы по удорожанию стройматериалов. В результате объект подорожал на 300 млн рублей и теперь его стоимость составляет 1,124 млрд рублей.

Парковочных мест нужно больше

Среди проблем, требующих решения, остается расширение улично-дорожной сети, в том числе пешеходной зоны для обеспечения беспрепятственного доступа к близстоящим домам.

Кроме того, остро стоит вопрос с количеством парковочных мест у самого спортивного сооружения, по проекту их всего 24 на 750 зрителей! Стоянка для автобусов и вовсе отсутствует.

Как пояснил генеральный директор компании ООО «Асгард» Игорь Анацкий, подрядчик вышел к заказчику с предложением максимально расширить прилегающую территорию. Эту идею удалось синхронизировать с департаментом транспорта, которым предусматривается расширение транспортного кольца и улицы Генерала Мельника.

— К проектным парковочным местам мы добавляем еще 120. Так что, в сегодняшнем проекте предусмотрено уже 144 места, плюс еще будет стоянка для пяти автобусов, — пояснил И.Анацкий.

Для проведения региональных соревнований

Из пояснения подрядчика следует, что переделанный проект уже зашел в госэкспертизу и в течение ближайшего месяца должен из нее выйти.

При этом пришлось учесть показатели температурно-влажностного режима, который для занятий фигурным катанием и хоккеем отличаются. Так, для фигуристов необходимо поддерживать в помещении +18 градусов, для хоккеистов — на 4 градуса меньше, а на зрительских трибунах и вовсе должно быть +21...+22 градуса. И это притом, что температура льда на поверхности должна соответствовать отметке — 4 градуса.

Кроме того, влажностный режим исключает образование конденсата.

По словам гендиректора подрядной организации, на сегодня все параметры согласованы с федерациями хоккея и фигурного катания.

В то же время он отметил, что каток не будет соответствовать международным стандартам из-за малой вместимости трибун — мест должно быть не менее 2,5 тысяч.

— Поэтому здесь будет профессиональное хоккейное поле с возможностью проводить соревнования регионального уровня, — заключил И.Анацкий, объяснив это нестандартностью самого объекта и необходимостью «вписать» его в сложные условия.

Кататься будет весь Нахимовский район

В том, что каток будет востребован местными жителями, у главы Нахимовского муниципалитета Михаила Лазарева нет никаких сомнений.

— Локация очень удобная, у нас тут в радиусе одного километра до 20 тысяч жителей проживает. Для них и для жителей Корабельной стороны это станет прекрасной возможностью занять своих детей в секциях хоккея или фигурного катания. А, может, просто иногда семьей прийти в выходной день и провести пару часов на катке, — сказал глава.

По его словам, расширение транспортного кольца позволит избавиться от существующих сейчас пробок, а по мере необходимости добавить маршруты общественного транспорта.

Он также сообщил, что по договоренности с подрядчиком территорию в сторону проезжей части расширят, благоустроят и озеленят.