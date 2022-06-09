День города будут праздновать два дня

Основная часть праздничных мероприятий Дня города в Севастополе пройдет в понедельник, 13 июня, так как это официальный выходной день. А на официальную дату — 14 июня намечены только концерт и фейерверк.

Основная часть праздничных мероприятий Дня города в Севастополе пройдет в понедельник, 13 июня, так как это официальный выходной день. А на официальную дату — 14 июня намечены только концерт и фейерверк.

Празднование 13 июня пройдет на Приморском бульваре, в Артиллерийской бухте, на пл.Нахимова, «Ракушке», на площадке у ДДЮТ.

На «Ракушке» в 10.00 начнутся выступления творческих коллективов, в 16.00 — концертная программа «Тебе, любимый город!», с 17.00 — праздничный концерт «Город у моря».

На Приморском бульваре с 10.00 до 18.00 организуют «Веселый муравейник». Детей ждет анимационная программа со сказочными персонажами, аквагрим, детское представление «Сказки на подушках», шоу фокусника, шоу мыльных пузырей и работа большой песочницы для детей.

У ДДЮТ с 10.00 до 18.00 пройдет фестиваль «Вкус лета» — ярмарка мороженого, ремесленных изделий и фудкорт. Там же можно будет принять участие в творческих мастер-классах. С 16.00 до 18.00 здесь выступят творческие коллективы дворца: молодежный эстрадно-симфонический оркестр, хореографический ансамбль «Калейдоскоп», группа «Сюрприз».

На аллее у театра им.Луначарского пройдут творческие мастер-классы. На Приморском бульваре — мастер-класс по гребле на сапе и каяке на берегу. Будет работать фотозона, площадка «Скалодром», школа моноколеса, выставка багги и джипов, площадки «Баланс борд», «Виндсерфинг».

На набережной Корнилова пройдут показательные выступления спортсменов. На интерактивных площадках можно будет сыграть в мини-баскетбол, заняться фитнесом на батутах, поучаствовать в соревнованиях по метанию ножей, пройти тренировочное занятие по боксу, велоспорту и т.п.

На интерактивной площадке «Ивушка» предлагают поучаствовать в народных играх, увидеть выступление КВНщиков и потанцевать.

На площади Нахимова с 10.00 до 18.00 будут работать интерактивные площадки парка «Патриот» с ретроавтомобилями, фотозоной с пулеметом, выставкой исторической формы, амуниции и вооружения, фотовыставкой и выставкой клуба моделистов. Также в программе презентация книги «Морские братья» — биографии руководителя отдела служебного использования морских животных Валерия Бурдина.

На Приморском бульваре у «Ракушки» пройдут творческие бесплатные мастер-классы по художественной росписи, лепке глиняной игрушки, вязанию крючком, изготовлению народной игрушки. Будут работать фотозона и выставка-продажа изделий народно-художественного промысла.

С 20.00 до 23.00 на «Ракушке» пройдет джазовый концерт и кинопоказ фильма «Мы из джаза».

Во вторник, 14 июня, в Севастополе на пл.Нахимова пройдет концерт, посвященный Дню города. Он начнется в 19.00 и завершится фейерверком в 22.00.