«Севастопольской газете» — 30 лет!

Целых 30 лет газета пишет биографию родного города каждой своей строкой.

Если бы речь шла о человеке, то тридцатилетие — это возраст физической и нравственной зрелости, время обретения собственной позиции в информационном поле города. А у «Севастопольской газеты» эта позиция, отличающая ее от других изданий, была всегда! И еще свой взгляд на происходящее в Севастополе, — принципиальный, честный и всегда независимый от политической и экономической конъюнктуры.

Символично, что день рождения газеты почти совпадает с днем основания города. Случайность это или знак, не могут наверняка сказать даже учредители издания. Но они точно помнят, что в начале 90-х время было непростое и одновременно интересное для издания газеты.

— В то время газет появилось множество. И сразу все столкнулись со сложностями. Начало 90-х... Иногда за газету выручали меньше, чем стоила бумага, на которой ее печатали. Но «Севастопольской газете» удалось продержаться три десятка лет. Как?! Наверное, потому что мы делаем ее, чтобы она была интересна и полезна для наших читателей. Именно они, покупая в киоске или подписываясь на почте, доверяют, чтобы им рассказывали про жизнь в Севастополе именно мы, — считает главный редактор «Севастопольской газеты» Ирина Клочкова.

О чем только не писала газета за эти годы: о коммунальных проблемах и интересных людях, о происшествиях и криминале, о спортивных достижениях и научных прорывах, об успехах в медицине и в образовании. А еще о спорте, экономике, культуре, экологии, технологическом прогрессе...

Но самые душевные материалы — публикации о самих севастопольцах, в чьих судьбах ярко и наиболее достоверно отразилась и отражается история города: довоенная, военная, послевоенная. От таких статей веет теплом и духом того, прежнего, Севастополя...

За прошедшие годы газета и сама стала городской историей. Листая страницы номеров разных лет, можно понять, как город жил все эти годы, чем живет теперь.

Среди самых актуальных тем конца девяностых — начала двухтысячных — неблагоприятная эпидобстановка, засилье мусора, борьба за зеленые насаждения и за доступность прибрежных территорий, русский язык. А еще писали о насущной необходимости строительства очистных сооружений в Балаклаве и уличных ливневок, противодействии точечной застройке и незаконной рекламе. Как говорится, годы идут — проблемы остаются!

Газета не только активно участвовала в жизни города, но и была инициатором создания многих информационных поводов. Незабываемой по эмоциональной наполненности страницей культурной городской жизни был фестиваль бардовской песни «Балаклавские каникулы», который много лет был яркой приметой севастопольского лета. Жаль, что теперь у нас нет этого праздника!

Горожане не только помнят, но и сами становились участниками знаменитых «Гонок на матрасах», которые несколько лет подряд в августе газета проводила на пляжах города. Шоу было настолько креативным и любимым, что потенциальные участники готовились к нему едва ли не весь год, а за главный приз — отдых в южнобережном отеле на двоих — разворачивалась нешуточная борьба на красочных, с фантазией оформленных плавсредствах.

Еще одним ежегодным мероприятием было традиционное участие «Севастопольской газеты» в выставке предпринимателей на Приморском бульваре в День города.

Именно в этот день сотрудники газеты принимали многочисленные поздравления горожан и выслушивали слова благодарности за объективность подачи материалов, непредвзятость в отстаивании интересов севастопольцев.

Газета заняла передовые позиции и весной 2014 года. Корреспонденты писали репортажи с блокпостов, участвовали в народных митингах.

Но и это еще не все — газета стала настоящей школой журналистики для многих севастопольцев. Еще до того, как в филиале МГУ появился такой факультет, здесь проходили практику и стажировались почти все, кто хотел приобщиться к профессии, а после формировал информационное поле города.

И в качестве послесловия: в редколлегии уверены, что городская газета должна обязательно написать о каждом горожанине. При всех 30-летних успехах, признаемся: эту задачу выполнить не удалось. Пока не удалось. Но ведь тридцать лет — это самое начало.

Мы и это обязательно сделаем!