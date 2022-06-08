«Профессор Водяницкий» ушел в очередной рейс по Черному морю

Летняя экспедиция на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий» стартовала 7 июня. На борту будут работать ученые Института биологии южных морей, Морского гидрофизического института, Института природно-технических систем и Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

Летняя экспедиция на научно-исследовательском судне «Профессор Водяницкий» стартовала 7 июня. На борту будут работать ученые Института биологии южных морей, Морского гидрофизического института, Института природно-технических систем и Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

В черноморской акватории Крыма биологи будут исследовать видовое разнообразие морских обитателей прибрежной зоны методом молекулярно-генетического анализа, проведут гидрохимический мониторинг окружающей морской природной среды, получат новые данные о качественном составе, численности и биомассе фитопланктона, микрозоопланктона, ихтиопланктона в летний период, а также исследуют современную структуру бентоса и его многолетние изменения за 90 лет.

«Понятно, что условия для экологии, в 30-е, в 80-е годы прошлого века были совсем другие, не похожие на современные. В 80-х был кризис черноморской экосистемы, в то время фиксировались массовые заморы, было очень много погибших организмов. Сегодня мы хотим понять, что сейчас происходит с сообществами бентоса, поскольку, в основном, именно этими организмами питаются очень многие рыбы», — объясняет руководитель Отдела экологии бентоса ИнБЮМ Алексей Петров.

Перечень задач, поставленных перед учеными, участвующими в 122-м экспедиционном рейсе НИС «Профессор Водяницкий», достаточно широкий: получение данных о численности, биомассе фитопланктона, микрозоопланктона, ихтиопланктона в прибрежье Черного моря в летний сезон; анализ распределения компонентов экосистемы Черного моря (фитопланктона, ихтиопланктона), а также факторов среды (гидрометеорологических (скорости и направления ветра, температуры, солености, скорости течений), гидрохимических (кислорода, pH) и гидрооптических (мутность); определение районов с неблагополучным экологическим состоянием; гидрохимический мониторинг окружающей морской природной среды — акваторий морских ферм и предполагаемых мест для их размещения в различных районах Черного моря и многое другое.

Экспедиция, которая продлится 26 суток, проводится в рамках Национального проекта «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

НИС «Профессор Водяницкий» — единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр океанографических, геолого-разведывательных, гидрохимических и гидробиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне.

На его борту размещено одиннадцать научных лабораторий с современным оборудованием, включая сейсмическую аппаратуру, эхолот, метеостанцию, подводную камеру, станцию спутниковой связи и навигации и др.