Предлагают штрафовать за пропаганду ЛГБТ

Законодательное Собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в Российской Федерации.

Законодательное Собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за пропаганду нетрадиционных отношений в Российской Федерации.

Предложение о внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях опубликовано на портале Госдумы 7 июня (https://sozd.duma.gov.ru/bill/138702-8).

Согласно действующему законодательству, сейчас предусмотрены штрафы только за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Предлагается ввести административную ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений в целом.

Законопроект зарегистрирован и отправлен на рассмотрение Председателю Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что предлагаемая проектом федерального закона норма не предполагает вмешательства в индивидуальную сферу человека, включая сексуальное самоопределение личности, не имеет целью запрещение или порицание нетрадиционных сексуальных отношений, не препятствует беспристрастному публичному обсуждению вопросов сексуальных меньшинств, а также использованию их представителями всех не запрещенных законом способов выражения своей позиции по этим вопросам и защиты своих прав и законных интересов.

Указанная норма закрепляет положения о том, что противоправным и административно наказуемым может признаваться только умышленное совершение лицом соответствующих публичных действий, непосредственно направленных на распространение информации, популяризирующей или навязывающей нетрадиционные сексуальные отношения.

Справка

ЛГБТ — аббревиатура, возникшая в 90-х годах 20 века для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной ориентации: лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендерных людей (Transgender).