Победительница олимпиады по стандартизации мечтает стать юристом

Победившая в национальном отборочном этапе Международной олимпиады школьников по стандартизации Карина Ищук представит страну в Южной Корее.

Победившая в национальном отборочном этапе Международной олимпиады школьников по стандартизации Карина Ищук представит страну в Южной Корее.

Десятиклассница предуниверсария СевГУ во время олимпиады в Уфе стала капитаном одной из команд, в которую, по ее словам, вошли пятеро ребят из разных российских городов — от Благовещенска до Саратова. Быть капитаном она вызвалась сама.

- Когда предложили выбрать командиров команд, я сказала: «А давайте, я!».

Всего в олимпиаде приняли участие 34 школьника, все они назначены победителями, а семеро самых инициативных и продвинутых получили путевки в Южную Корею

Возвратившись в Севастополь, девушка дала интервью о своем участии в олимпиаде.

По ее словам, еще недавно она и понятия не имела, что такое стандартизация. И только после олимпиады поняла, что стандарты важны, только в России их более 36 тысяч.

О своем участии К.Ищук рассказывает, как о полной неожиданности.

Директор и классный руководитель предуниверсария предложили ей написать эссе и ответить на вопросы.

Девушке показалось это довольно интересным, тем более, что о такой олимпиаде она услышала впервые.

- Я очень люблю математику, и писала бы олимпиады каждый день. Но тут я подумала, что это что-то новое и интересное. Выложила все свои мысли на лист, и меня приняли, - рассказала Карина. Правда, отправляясь на олимпиаду, она даже не догадывалась, какие могут быть задания, их озвучили буквально за 5 минут до начала.

Она считает, что углубленного знания каких-либо предметов для участия в этой олимпиаде не требуется, главное, уметь мыслить и понимать, нужен ли тот или иной стандарт для благополучия человека. Это может касаться, например продуктовых стандартов или стандартов в сфере услуг.

В качестве примера девушка привела недавно принятый стандарт по предоставлению услуг ногтевого сервиса.

- Сначала было непонятно, зачем это надо. А потом стало известно, что женщины получают различные заболевания из-за неправильного обслуживания, - пояснила девушка.

При этом она все-таки согласилась, что существуют стандарты, создание которых требует знаний конкретных технологий.

Во время олимпиады ее команде в течение 10 минут надо было составить свой международный стандарт безопасности пользования транспортом, и при этом было разрешено пользоваться интернетом для понимания общих технических вопросов.

Составляя его, ребята сделали упор на то, что в современных автомобилях существуют только фронтальные подушки безопасности, но их нет сзади.

Ребята также сочли необходимым включить в комплектацию автомобилей четырехточечные пояса и ремни безопасности.

- Жюри не закидывали нас вопросами, а аплодировали, - улыбнулась К.Ищук, добавив, что такая олимпиада впервые проводилась в России.

Отвечая на вопрос о своем будущем, девушка сказала, что хотела бы поступить на юридический факультет в МГУ или в ВШЭ.

- Но, возможно, теперь я стану каким-нибудь чиновником по стандартам. Тем более, что Уфимский университет обещал, что при поступлении к ним первый семестр все олимпиадники будут получать стипендию в 50 тысяч рублей, - рассказала девушка, правда, задумавшись на секунду, все-таки заметила, что юриспруденция ей все-таки нравится больше.

На вопрос, какие стандарты, на ее взгляд, важно разработать в Севастополе, девушка сказала, что касаюшиеся транспорта и дорог. При этом она упомянула прокатные самокаты, для использования которых в Севастополе нет никаких условий.

- Нужны мини-трассы для велосамокатов, что было бы очень удобно и рентабельно, - считает К.Ищук.

Добавим, что организатором Всероссийского этапа олимпиады выступило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).