Обворовали коллегу, а потом убили

Трое жителей города Севастополя взяты под стражу по обвинению в убийстве.

Трое жителей города Севастополя взяты под стражу по обвинению в убийстве.

Следственный отдел по Нахимовскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю предъявил обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений троим мужчинам 1986, 1993 и 2002 годов рождения.

По данным следствия, в марте 2022 года трое местных жителей, работавших с потерпевшим в одной организации, решили завладеть его деньгами. Жертву заманили в квартиру одного из обвиняемых на ул.Ревякина, напали, связали и отобрали не менее 100 тысяч рублей. После чего «с целью избежания привлечения к уголовной ответственности» его задушили, а тело вывезли на территорию заброшенного здания.

Тело обнаружили через несколько дней. Благодаря слаженной работе следователей и оперативных сотрудников УМВД России по Севастополю причастные к совершению убийства были установлены и задержаны.

По ходатайству следователя Нахимовским районным судом Севастополя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.