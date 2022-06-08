На реконструкцию лагеря «Омега» нужны деньги

В ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Севастополя в Совете Федерации РФ было предложено реконструировать и запустить детский оздоровительный лагерь «Омега».

В ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре в рамках Дней Севастополя в Совете Федерации РФ было предложено реконструировать и запустить детский оздоровительный лагерь «Омега».

По информации заместителя губернатора Севастополя Игоря Михеева, реконструкция лагеря позволила бы принимать на отдых 10 тысяч детей ежегодно.

- Мы имеем на территории Севастополя лагеря, которые на сегодняшний момент не функционируют, - проинформировал сенаторов И.Михеев, приведя в качестве примера неработающий лагерь «Омега».

По его словам, пока нет возможности включить лагерь в какую-либо госпрограмму из-за отсутствия у Министерства просвещения соответствующей статьи расходов.

- Поэтому мы хотели бы рассматривать этот объект только в рамках взаимодействия с Минэкономразвития, но объект дорогостоящий. Тем не менее, мы видим, что он может работать, — заявил И.Михеев.

Как заверил директор департамента реализации региональных инвестпрограмм Дмитрий Косткин, в Минэкономразвития готовы рассмотреть данный проект для последующего включения его в госпрограмму социально-экономического развития Крымского полуострова до 2027 года.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе функционируют только три детских оздоровительных лагеря — государственные «Ласпи» и «Горный» и частный лагерь «Алькадар».