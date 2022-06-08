На Малаховом кургане пройдет коммерческо-патриотический концерт

Праздничный концерт под открытым небом «Я люблю тебя, Россия», приуроченный к главному государственному празднику — Дню России, состоится 9 июня на Малаховом кургане, «на памятной для нашей Родины высоте», сообщает пресс-служба музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Праздничный концерт под открытым небом «Я люблю тебя, Россия», приуроченный к главному государственному празднику — Дню России, состоится 9 июня на Малаховом кургане, «на памятной для нашей Родины высоте», сообщает пресс-служба музея героической обороны и освобождения Севастополя.

В преддверии Дня России Музей обороны Севастополя совместно с Академическим симфоническим оркестром Крымской государственной филармонии приглашают севастопольцев и гостей Города-Героя на праздничный концерт, который состоится под открытым небом мемориального комплекса «Малахов курган».

В концертной программе музыкального вечера произведения выдающихся российских композиторов: Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова, Андрея Петрова. Особый колорит концерту придаст выступление заслуженного артиста Республики Крым Алексея Зинченко, в исполнении которого прозвучат легендарные песни Микаэла Таривердиева, Арно Бабаджаняна, Муслима Магомаева и Давида Тухманова.

Начало концерта в 19.00. Цена билета 500 рублей.

Напомним, что до прошлого года на Малаховом кургане коммерческих мероприятий не проводили.