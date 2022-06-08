К спортивным объектам Севастополя хотят добавить еще академию футбола

Вопрос создания в Севастополе академии футбола обсуждался на заседании Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике.

Вопрос создания в Севастополе академии футбола обсуждался на заседании Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике.

Ключевой темой стал вопрос повышения уровня обеспеченности Севастополя спортивными объектами.

В том числе речь шла о строительстве академии футбола, завершении реконструкции СОК «Имени 200-летия Севастополя», а также о капитальном ремонте футбольного поля на спортивно-оздоровительном комплексе «Севастополь».

- За более, чем 35-летний период эксплуатации футбольного поля практически вышла из строя дренажная и поливочная системы, газон потерял устойчивость, - заявил заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев.

Он напомнил, что регион находится под санкциями УЕФА, а Крымский футбольный союз на международной арене никем не признан.

Однако интерес к футболу в Севастополе фиксируется на уровне 10% играющих школьников.

По информации заместителя губернатора, стоимость ремонта поля ФК «Севастополь» составляет примерно 102,4 млн рублей.

Что касается, академии футбола, то общая площадь здания академии согласно проекту, который обсуждается с 2018 года, составляет 2016,7 квадратных метров, а на его строительство требуется 1 млрд рублей.

Помимо пятиэтажного основного здания, проектом предусмотрено возведение еще вспомогательного, а также устройство двух тренировочных полей. Предполагается, что речь идет о примерно 66 воспитанниках, которые будут постоянно проживать и обучаться на базе футбольной академии.

Еще одним объектом обсуждения стал проекте реконструкции водно-гребной базы «Чайка», с его дальнейшим развитием до уровня характеристик, позволяющих принимать официальные спортивные мероприятия всероссийского уровня.

- Для нас «Чайка» имеет очень важный социальный эффект. После участия ведущей спортсменки отделения гребли Анастасии Долговой в Олимпийских играх в Токио и следом победы на Чемпионате мира в Дании у нас резко увеличилось количество детей, которые хотят заниматься греблей. Успехи наших спортсменов вдохновляют, - доложил И.Михеев.