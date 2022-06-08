Две электроподстанции нужно построить на Северной стороне и одну — на Фиоленте

Власти Севастополя предлагают проектирование и строительство новых подстанций и линий электропередач включить в госпрограмму социально-экономического развития Крымского полуострова.

Актуальные инфраструктурные вопросы развития Севастополя были рассмотрены на расширенном заседании Комитета по экономической политике Совета Федерации 7 июня в рамках дней субъекта. С докладом на комитете выступил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Одна из острых тем, поднятых им в докладе, — энергетика. Правительство города предлагает включить в Госпрограмму «Развитие энергетики» мероприятия по проектированию и строительству новых источников питания и линий электропередач для заходов на них подстанций 110/10 кВ «Андреевка», «Любимовка», «Фиолент». Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России, а также Минстроем России рекомендовали это предложение поддержать.

«Две подстанции на Северной стороне — Андреевка и Любимовка, наиболее привлекательный район для развития туристическо-курортной инфраструктуры. Мы планируем туда перевести административный центр города, чтобы освободить туристический центр от транспортного коллапса и размещения органов исполнительной власти и всего, что с этим связано. <…> Северная сторона имеет большой потенциал для жилищного и курортного строительства, но нет дополнительных мощностей», — сказал губернатор.

Еще одна подстанция, необходима в районе Фиолента. «Там сейчас хаотичная застройка, мы в рамках обсуждения генплана будем выходить на понимание, что с этим делать. Он примыкает к Балаклаве, которая развивается как туристический комплекс, и здесь, чтобы планировать необходимую инфраструктуру, необходимы энергетические мощности», — пояснил М.Развожаев.

Дни Севастополя в Совете Федерации

С 6 по 8 июня в Совете Федерации проходят Дни Севастополя. За это время в рамках заседаний комитетов делегация города во главе с губернатором обсуждает вопросы развития региона. В частности, речь идет о развитии образования, сельского хозяйства, виноделия, туризма, коммунальной инфраструктуры. Итогом мероприятий должно стать постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития города федерального значения Севастополя».