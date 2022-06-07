Ученые изучают залив Сиваш

Ученые Института биологии южных морей вернулись из экспедиции на Сиваше, где проводили исследования в гиперсоленой воде.

Ученые Института биологии южных морей вернулись из экспедиции на Сиваше, где проводили исследования в гиперсоленой воде.

Цель экспедиции — изучение особенностей структуры и динамики экосистем соленых озер и лагун в условиях климатической изменчивости и антропогенной нагрузки для создания научных основ их рационального использования, сообщила пресс-служба института.

Биологи ИнБЮМа совместно с коллегами из Морского гидрофизического института впервые провели комплексные исследования суточных ритмов различных экосистемных параметров Сиваша, а также влияния на них направления и силы ветра, который там очень изменчив.

Суточные исследования — очень сложный и трудоемкий процесс, предполагающий работу ученых, в том числе, и ночью, а также наличие современных приборов, которые были закуплены институтом благодаря выигранным грантам Российского научного фонда. Основная сложность заключалась, в частности, в определении концентрации кислорода в гиперсоленой, то есть в очень соленой воде. В Сиваше фиксировали соленость 90 г/л, что в пять раз больше, чем в Черном море.

Стоит учесть, что химический метод исследований требует очень много времени, а в гиперсоленой воде работают только немногие приборы. Например, оптоволоконный прибор Aqua TROLL 500, который приобретен институтом на грантовые средства.

— В экспедиции сотрудники МГИ испытывали новый, созданный ими уникальный прибор, который будет полезен при изучении первичного продуцирования в водоемах, особенно экстремальных, — рассказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ им.Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Николай Шадрин.

Во время экспедиции ученые собрали достаточное количество проб планктона и бентоса, получили огромный массив приборных наблюдений для дальнейшего анализа.