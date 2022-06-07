Новости Севастополя

Скульптурные портреты севастопольцев покажут на выставке в Балаклаве

Выставка скульптора Владимира Суханова откроется в Балаклавском дворце культуры 10 июня.

Выставка скульптора Владимира Суханова откроется в Балаклавском дворце культуры 10 июня.

Экспозиция «Люди твои, Севастополь» посвящена Дню города и рассказывает о героях — наших современниках. Главным событием выставки станет презентация скульптурного портрета летчика-космонавта, Почетного гражданина Севастополя Антона Шкаплерова.

Мероприятие проводится по инициативе и с помощью общественной организаци «Соотечественники Севастополя».

Торжественное открытие выставки — в 16.00 в пятницу, 10 июня, вход свободный.

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