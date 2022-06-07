Севастополь принимает пятый фестиваль военных оркестров Росгвардии

С 10 по 12 июня в Севастополе пройдет Пятый Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России и Дня города.

С 10 по 12 июня в Севастополе пройдет Пятый Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации. Мероприятие приурочено к празднованию Дня России и Дня города.

В фестивале участвуют севастопольские коллективы Росгвардии и Черноморского флота, военные оркестры из Симферополя, Керчи, Новочеркасска, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Фестивальная программа начнется 10 июня выступлениями оркестров-участников на четырех городских площадках одновременно, в 19.00. На летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» выступит военный оркестр Черноморского флота. В парке «Учкуевка» свое мастерство продемонстрирует военный оркестр Новочеркасского соединения войск национальной гвардии РФ из Ростовской области. В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» выступит военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. На площади возле Оборонительной башни Корниловского бастиона мемориального комплекса «Малахов курган» состоится концерт военного оркестра Керченского соединения Росгвардии.

11 июня на плацу музейного комплекса фортификационных сооружений «Михайловская батарея» в 20.00 пройдет театрализованное представление военных оркестров. Завершится зрелищное мероприятие фейерверком.

Основное действие фестиваля развернется 12 июня, в День России, на центральном городском кольце. В 16.00 от Севастопольского центра культуры и искусств на ул.Ленина, 25 начнется шествие военных оркестров. В 16.30 на пл.Нахимова состоится сводный оркестр форума, состоящий из 300 музыкантов. В 17.00 на главной городской сцене стартует марафон концертных выступлений военных оркестров. В финале праздника выступят ансамбль песни и пляски «Ставрополье» и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота.