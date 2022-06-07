Приглашают на зарядку на мемориальный комплекс «Малахов курган»

Взбодриться и наполнится энергией предлагают на месте кровопролитных боев Первой обороны Севастополя.

Музей героической обороны Севастополя при поддержке правительства города и управления по делам молодежи и спорта запустил спортивно-патриотический проект «С бодрым утром!», сообщает пресс-служба музея.

На территории исторического Малахова кургана два раза в неделю, по средам и субботам, с 7.00 до 8.00 все желающие могут начать свой день с бодрящей разминки на свежем воздухе и зарядиться энергией и отличным настроением.

«Если вы из тех, кто откладывал занятия спортом на потом, то это ваш шанс. На импровизированной спортивной площадке вы сможете встретить своих единомышленников, и кто знает, возможно спорт станет вашим образом жизни», — сопроводили «радостную новость» не менее радостным комментарием организаторы проекта.

Планируется, что зарядка «С бодрым утром!» будет проводиться на Малаховом кургане до 28 сентября.