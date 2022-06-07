Предложили взимать в Севастополе курортный сбор

Члены Совета Федерации внесли предложения по включению Севастополя в эксперимент по внедрению курортного сбора. Об этом сообщил глава комитета по экономической политике верхней палаты парламента Андрей Кутепов.

Члены Совета Федерации внесли предложения по включению Севастополя в эксперимент по внедрению курортного сбора. Об этом сообщил глава комитета по экономической политике верхней палаты парламента Андрей Кутепов.

«Мы внесли с сенатором от Севастополя [Екатериной] Алтабаевой изменение в законопроект, который будет касаться морских перевозок <…>, второй вопрос — это туристический сбор. Знаю, что вы активно поддерживаете дополнение, чтобы вы стали участниками этого процесса и внутри себя на законодательном уровне могли принимать решение», — сказал А.Кутепов во время Дней Севастополя в Совфеде, сообщает ТАСС.

Крым отменил, а Севастополь хочет ввести

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму.

Севастополь от участия в эксперименте в 2017 году отказался. Но в ноябре 2021 года губернатор Михаил Развожаев объявил, что город готов присоединиться к взиманию курортного сбора с туристов, потому что испытывает большую туристическую нагрузку в летний сезон.

В Республике Крым курортный сбор собирались вводить с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета: Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден в размере 10 рублей в сутки с постояльза отеля. Потом введение нового сбора долго откладывали: сначала не была готова инфраструктура, потом началась пандемия. А в феврале 2022 года участие в эксперименте парламент Республики Крым и вовсе отменил, посчитав его нецелесообразным в условиях складывающейся социально-экономической ситуации.