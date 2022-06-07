Право на бесплатное посещение Заповедного Крыма придется доказывать на месте

С 1 июня изменились правила оформления онлайн-пропусков в заповедники Крыма.

Изменения касаются порядка оформления онлайн-пропусков для местных жителей и льготных категорий граждан. Речь идет о жителях Республики Крым и Севастополя, имеющих тут постоянную прописку, а также льготников, имеющих право на оформление бесплатного пропуска.

Суть изменений сводится к исключению при оформлении онлайн льготного долгосрочного (сроком до конца календарного года) пропуска требования обязательно прикреплять к заявке копию подтверждающего право на льготу документа. Прежде только после соблюдении этого условия на электронную почту заявителя приходил сам электронный пропуск.

Однако некоторые посетители сайта zapovedcrimea.ru настойчиво возражали против сбора персональных данных, высказывали сомнения в законности таких действий. По их мнению, такие действия противоречат политике конфиденциальности. В результате от обязательного приложения к заявке копии подтверждающего документа пришлось отказаться.

— По многочисленным просьбам мы отказываемся от данной процедуры: с 1 июня на официальном сайте учреждения при оформлении «местного» или «льготного» пропуска не будет технической возможности приложить документ, подтверждающий льготу. Но теперь подтверждающие документы будут в обязательном порядке проверяться инспекторами в области охраны окружающей среды «на месте», — сообщается на сайте.

Далее разъясняется, что перечисленным категориям граждан при посещении особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым» (Ялтинской горно-лесной, Опукский и Казантипский государственные природные заповедники) необходимо иметь при себе не только оформленный пропуск, но также оригинал подтверждающего документа или его нотариально заверенную копию.

Обращается внимание, что простая копия документа в бумажном виде, его фотография в телефоне, скриншот с приложения «Госуслуги» и иные варианты предъявления документа не являются подтверждением того, что посетитель освобожден от взимания платы. Соответственно, предъявленный пропуск на посещение ООПТ в таком случае не будет считаться действительным.