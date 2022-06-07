Подразделение Промсвязьбанка в Севастополе возглавил Арсен Тананян

Региональный управляющий займется выстраиванием деятельности амбиционного банка, зашедшего на полуостров.

Как сообщила пресс-служба кредитного учреждения, перед ПСБ стоит амбициозная задача: выстроить эффективную деятельность в новом для банка регионе и стать лидером на рынке финансовых услуг Севастополя. ПСБ является одним из крупнейших кредитно-финансовых институтов России и обладает глубокой экспертизой работы со всеми клиентскими сегментами.

Арсен Тананян обладает 16-летним опытом работы в банковской сфере, из которых более 10 лет он занимал руководящие позиции в региональных подразделениях крупнейших банков страны. До прихода в ПСБ отвечал за развитие розничного бизнеса ВТБ на территории Ставропольского края, республик Северного Кавказа.

В Севастополе он будет отвечать за развитие всех направлений бизнеса банка, включая предоставление финансовых услуг населению, поддержку предприятий оборонно-промышленного комплекса и их сотрудников.