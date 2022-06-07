Открыто автомобильное движение в Крым по материку

Россия открыла автомобильное движение в Крым по материку и создала условия для возобновления железнодорожного сообщения с Донбассом и территорией Украины на шести участках.

Россия открыла автомобильное движение в Крым по материку и создала условия для возобновления железнодорожного сообщения с Донбассом и территорией Украины на шести участках.

Об этом сообщил 7 июня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в ведомстве.

По словам министра, российские военные полностью освободили жилые кварталы Северодонецка и значительную часть территории Донецкой и Луганской народных республик по левобережью Северского Донца, а порты Бердянска и Мариуполя готовы к отгрузке зерна, что ранее предлагал президент РФ Владимир Путин.

ТАСС собрал основные заявления C.Шойгу.

О коридоре в Крым

«Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», — сообщил министр. Ранее попасть на полуостров с основной части российской территории можно было только Крымскому мосту через Керченский пролив.

Кроме того, созданы условия для возобновления полноценного железнодорожного движения между Россией, Донбассом и территорией Украины на шести участках. «Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон», — рассказал С.Шойгу, уточнив, что в общей сложности было восстановлено 1,2 тысяч км железных дорог.

О портах Бердянска и Мариуполя

Российские военные, напомнил министр, завершили разминирование порта Мариуполя: «Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда». Кроме того, приступил к работе морской порт Бердянска, расположенного на освобожденных территориях Запорожской области.

«По поручению верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна в этих портах», — добавил С.Шойгу.

Владимир Путин 3 июня предложил без каких-либо условий организовать вывоз украинского зерна через порты, подконтрольные российской стороне, то есть Бердянск и Мариуполь. Россия, по его словам, готова обеспечить заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении и гарантирует безопасность подходов к этим портам.

О продвижении в Донбассе

Российские силы освободили значительную часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, рассказал глава Минобороны.

«Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов», — добавил министр.

Кроме того, развивается наступление на попасненском направлении. Сам город Попасная в Луганской народной республике перешел под российский контроль в начале мая, на данный момент уже освобождено 97% территории ЛНР.

Об экономике на освобожденных территориях

На территориях, перешедших под контроль народных республик в ходе военной операции, налажена бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений. Кроме того, там сосредоточено 57% мощностей украинской металлургии.

«В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины», — отметил С.Шойгу.

При этом, напомнил он, украинские военные при отступлении «стремятся нанести максимальный ущерб» именно экономике, тогда как российские силы «берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал развития».

Об украинских потерях

Общее число сдавшихся в плен украинских военных, по данным Минобороны РФ, достигло 6 489. Только за последние пять дней сдались 126 человек, рассказал С.Шойгу.

При этом он не привел данных об убитых и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины и силовых ведомств этой страны.

Говоря об уничтожении военной техники, которую поставляют Киеву из-за рубежа, министр отметил, что за последние десять дней были уничтожены 21 гаубица калибра 155 мм, 16 беспилотников, 12 бронированных машин и две установки реактивных систем залпового огня.