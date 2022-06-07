На развитие Балаклавы и Северной стороны нужно почти 16 млрд рублей

Развитие территории Балаклавской бухты потребует 11,9 млрд рублей, также около 4 млрд рублей необходимо для создания инфраструктуры на Северной стороне Севастополя. В перспективе две эти туристические территории смогут привлечь 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Развитие территории Балаклавской бухты потребует 11,9 млрд рублей, также около 4 млрд рублей необходимо для создания инфраструктуры на Северной стороне Севастополя. В перспективе две эти туристические территории смогут привлечь 70 млрд рублей внебюджетных инвестиций.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании комитета Совета Федерации по социальной политики с участием органов исполнительной власти Севастополя, посвященному актуальным вопросам развития туризма, здравоохранения и спорта в регионе.

«Общий расчет — порядка 12 млрд — потребность в субсидии в обеспечивающей инфраструктуре [Балаклавской бухты], это все виды сетей — от канализации до электрических мощностей. <…> Эти средства и средства, которые хотели получить для развития Северной стороны на инфраструктуру. <…> На подходе инвесторов, которые готовы вложить средства, сдерживает отсутствие инфраструктуры. Здесь на первом этапе до 4 млрд необходимо, чтобы запустить несколько крупных инвестиционных проектов на Северной стороне», — цитирует М.Развожаева ТАСС.

Согласно представленной презентации, развитие Балаклавской бухты позволит привлечь 40 млрд внебюджетных инвестиций и миллион туристов, а также создать 1,8 тысяч новых рабочих мест. Проект туркластера на Северной стороне может привлечь 30 млрд инвестиций и создать 1,5 тысяч рабочих мест.

«Это разнообразная по своему характеру инфраструктура, но мы знаем, что формируется программа правительственная, оператором которой будет, скорее всего, Федеральное агентство по туризму, которая позволяет под крупные туристические объекты получить инфраструктурную поддержку. Понимаем, что эти цифры в масштабах страны не особо большие, но в масштабах города достаточно серьезные», — пояснил М.Развожаев.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО «Стройгазмонтаж». Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения. Работы в бухте начались в 2022 году.

В 2020 году в правительстве сообщали, что планируется подготовить проект по созданию в северной части города туристического кластера для пляжного семейного отдыха, территорию площадью до 30 га планируется обустроить с помощью инвесторов. Здесь необходимо построить соответствующую инфраструктуру, в том числе — гостиницы для размещения туристов.